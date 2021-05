Sénégal: Saint-Louis - 1ère édition du concours de production écrite dans les écoles franco-arabes - 12 lauréats récompensés et 50 filles dotées en serviettes hygiéniques

Le Comité régional des Femmes enseignantes pour la Scolarisation des Filles de la région de Saint-Louis a primé le week-end dernier les 12 lauréats du Concours de Production écrite en français et arabe. Ses membres en ont profité aussi pour distribuer des kits scolaires et hygiéniques à une cinquantaine de filles vivant dans des situations de vulnérabilité. Le but était de permettre aux élèves des établissements franco-arabes d'avoir confiance en eux et d'y rester après avoir passé leurs examens.

Cette activité fait partie des missions que se sont assignées les femmes responsables du Comité régional des enseignantes pour la Scolarisation des Filles de la région de Saint-Louis, à savoir d'accompagner le ministère de l'Éducation Nationale pour la réalisation de ses projets et programmes dans le système éducatif. "C'est une première édition que nous venons d'organiser dans les écoles franco-arabes de la région de Saint-Louis.

Le système éducatif englobe l'enseignement général et le franco-arabe. Et par rapport à cela, vu l'importance que ces établissements ont dans ce système, nous nous sommes dit pourquoi ne pas innover et changer de stratégie afin de les intégrer parce que ce sont aussi des élèves qui font partie de la communauté éducative et qui obtiennent de bons résultats dans ces écoles franco-arabes. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'organiser ce concours dans ces écoles franco-arabes", a soutenu Marième Diagne, Présidente régionale de la SCOFILLE de Saint-Louis.

Au total, 12 lauréats ont été récompensés au terme de ce concours et 50 filles en situation de vulnérabilité ont reçu des serviettes hygiéniques. Le but est de permettre, d'après elle, aux élèves des écoles franco-arabes d'avoir confiance en soi et de rester dans leurs écoles après les examens. "Nous avons constaté que dans la plupart du temps, les élèves tournent la page après leurs examens de l'Entrée en 6ème ou du Brevet de fin d'études moyen (Bfem) et vont dans l'enseignement général. Ils devraient plutôt y rester et y avoir leurs diplômes", a-t-elle ajouté.

L'Inspectrice de l'Académie de Saint-Louis, Adjara Sy qui a pris part à la cérémonie, a magnifié l'initiative tout en exprimant sa satisfaction. "Nous félicitons ces établissements franco-arabes pour les résultats de 100% de réussite au CFEE et 100% au BFEM et près de 80% au BAC en 2020. Ces résultats nous donnent satisfaction", a-telle fait savoir. Elle a également rassuré quant à la construction du lycée franco-arabe et dont le terrain a été déjà identifié et promis par la commune de Saint-Louis.