Sénégal: Somone - Journée mondiale de la biodiversité - La promotion de la préservation des ressources naturelles marines à l'honneur

La Journée internationale de la biodiversité s'est tenue à la Somone (Département de Mbour, Sud-ouest de Dakar) sur un fond de sauvegarde et de préservation de la ressource d'une part et de contestation de l'érection d'une Aire marine protégée (AMP) par des acteurs de la mer de l'autre. La cérémonie officielle présidée Madame le Colonel Gogo Banel Ndiaye a été perturbée par des manifestants opposés à cette mesure de régénération et de conservation de la ressource. Sous l'égide du projet «Dekkal Guedj» et de la Direction des Eaux et Forêts, des prix ont été décernés à des Groupements d'intérêt économique (GIE).

La célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, pour Madame le colonel Gogo Banel Ndiaye, revêt une importance capitale et participe à une solution pour la nature. A l'en croire, la biodiversité représente un enjeu de taille. De nombreuses actions menées et le plus souvent anthropiques, favorisent la dégradation de la nature et des ressources. La détérioration des écosystèmes est de plus en plus présente et s'inscrit dans une dynamique de régression marquée par des parcs naturels vieillissants et une destruction des habitats. Les efforts accomplis par les autorités de l'environnement se soldent, selon elle, par un recensement ou un répertoire de 7800 espèces, d'une part, et, de l'autre, les Aires marines protégées (AMP) communautaires ont évolué de 5 à 12 en 2021, en plus d'une dizaine d'années, en relation avec les efforts conjugués de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ainsi, un appui et un accompagnement de ces dernières ont un double objectif, notamment la conservation et la génération des ressources. Le colonel Ndiaye est revenu sur le bien-être des populations rurales reposant, en grande partie, sur les écosystèmes. Par conséquent, elle rappelle, partant d'un constat, que pour 90% de leurs besoins, des habitants des zones rurales vivent des ressources rurales. La bonne gestion des écosystèmes, selon le colonel Gogo Banel Ndiaye, est un facteur déterminant dans la préservation de la biodiversité, participant dans l'économie. Bon nombre d'activités comme la pêche, le tourisme ont une vie liée à la biodiversité, par les activités transversales qu'ils génèrent et profitent des avantages offerts par la biodiversité. Faisant un focus sur l'aire communautaire de la Somone, le colonel Ndiaye a relevé la présence de tortues marines et leur lieu de nidification ; la lagune et son écosystème sont en fait un cadre, un capital national et international nécessitant le développement d'efforts pour un développement durable.

DES POURFENDEURS DE LA NOUVELLE AMP PERTURBENT LA CEREMONIE

Le maire de Somone, Boucar Sadji, a expliqué l'ire de certains acteurs venus perturber la manifestation. A l'en croire, ces contestataires de l'Aire marine protégée communautaire ne connaissent pas encore le sens de cet outil du développement, dans le cadre de la préservation et de la sauvegarde de la ressource, et méritent d'avoir des explications. Le projet «Dekkal Guedj» a décerné des prix à différents GIE et comités locaux de pêche artisanale ; le plus distingué est le «Félodji» de Niodior ayant remporté une enveloppe de 600.000 francs Cfa et un Diplôme pour la Conservation de la Biodiversité et des Meilleures Pratiques. La Direction des Aires marines protégées a honoré des personnes qui se sont distinguées dans l'exploitation et la protection de la lagune de la Somone dont feu le colonel Samb, Fatou Seck de Thiafoura, Nafi Dione de Sorokhassap et Rokhaya Ciss de la Somone.