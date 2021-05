Afrique: 1/4 de finale Basketball Africa League - L'AS Douanes face à l'US Monastir

L'As Douanes ira chercher demain, jeudi 26 mai une place en demie finale de la Basketball Africa League qui se joue à Kigali.

Les Gabelous affrontent en quart de finale l'US Monastir. Un match décisif pour les Gabelous relégués à la troisième place du groupe C après avoir enregistré une victoire contre le GS des Pétroliers d'Algérie et deux défaites contre les Mozambicains de Ferroviario et les de Zamalek.

Après un break de deux jours, les champions du Sénégal doivent rechercher les munitions et sortir le grand jeu avec ce match couperet et à élimination directe. Les équipes qualifiées en disputent ce samedi les demi-finales. Le match de classement pour les 3ème et 4ème place est prévu le dimanche 30 mai.