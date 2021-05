Togo: La Maison des Jeunes de Dapaong pour satisfaire les besoins en divertissement des jeunes

Elle est l'une des grandes réalisations du PSMICO (Programme de soutien aux microprojets d'infrastructures communautaires) dans la région des Savanes pour satisfaire les besoins de divertissement des jeunes gens de la préfecture de Tône et précisément ceux de la ville de Dapaong.

En fait, pour parvenir à ce niveau de satisfaction des besoins des jeunes gens de la localité, il a fallu la construction de deux nouveaux bâtiments pour les activités récréatives des jeunes de Dapaong et des localités les plus proches.

D'après la section Savanes de l'ANADEB (Agence Nationale pour le Développement à la Base), les ouvrages sont composées d'un snack bar et d'un bloc administratif composé de : bureaux, cyber café et d'une grande salle de réunion. Et, poursuit-on, ces derniers viennent donc « renforcer les capacités organisationnelles des cadres d'échanges et de concertation entre les organisations des jeunes », « de développer les activités associatives des jeunes de Dapaong et de ses environs » et aussi, « de promouvoir le renforcement des capacités et le développement personnel des jeunes, à travers la tenue de séance de formation ».

C'est en tout cas une réalisation qui a été accueillie de joie par les bénéficiaires vu qu'elle vient promouvoir leur éducation, leur émancipation et améliorer leur civisme.

Pour information, la construction de ces bâtiments de la Maison des jeunes de Dapaong, a été financée par l'État togolais à hauteur de 49 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux microprojets d'infrastructures communautaires (PSMICO), piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB), projet dont 'objectif est d'accompagner le processus de mise en place et de gestion des infrastructures socio collectives des communautés à la base.