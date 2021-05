Algérie: Candidats indépendants - L'amélioration du climat de l'investissement parmi les grands objectifs

Ouargla — L'amélioration du climat des investissements hors hydrocarbures figure parmi les grands objectifs ciblés par la quasi-totalité des programmes électoraux, en prévision des élections législatives du 12 juin prochain, selon des candidats indépendants approchés par l'APS à Ouargla et Touggourt.

Ces programmes renferment une multitude de propositions visant à assurer un climat adéquat pour booster l'investissement en vue de sortir de la dépendance des hydrocarbures et d'avoir une véritable contribution à la création de richesse et d'emplois dans cette région du Sud-est du pays.

Il a mis en avant l'importance d'assurer l'accompagnement et d'accorder les facilités nécessaires aux véritables porteurs de projets désireux d'investir dans différents créneaux, à l'instar de l'agro-industrie et l'industrie parapharmaceutique par exemple, conformément au plan de l'Etat visant à réduire la facture d'importation et garantir l'autosuffisance.

Sur le plan économique toujours, Sayah Benmenine, membre de la liste indépendante "El-Bayane" (la proclamation), a mis en relief lui aussi l'importance de remettre l'investissement agricole et industriel sur les rails, en éradiquant les contraintes empêchant les jeunes promoteurs de lancer leurs projets.

"Notre programme électoral s'articule notamment autour de la prise en charge des principales préoccupations ayant un rapport avec le développement du cadre de vie de la population locale, telles que la mise à niveau des prestations sanitaires dans les zones rurales et enclavées, le renforcement des infrastructures de base, outre une nouvelle approche pour lutter contre le phénomène du chômage qui s'installe depuis de nombreuses années à Ouargla", a-t-il encore fait savoir.

Réseaux sociaux et sorties de proximité, moyens de campagne

Pour sa part, Mohamed Bachir Messaoudi, candidat aux prochaines élections législatives dans la liste indépendante "Alliance de la Société civile" à Touggourt, a fait savoir qu'il s'engage avec ses colistiers à consolider le rôle des jeunes dans la société.

Le renforcement de l'unité du peuple algérien, la préservation de la citoyenneté et de l'identité nationale, la contribution à la construction de l'Etat de droit et de justice sont d'autres volets défendus par nos candidats qui ont adopté la proclamation du 1er novembre 1954 comme doctrine et référence, a souligné Messaouda Mimouni, candidate dans la même liste électorale.

De nombreux candidats ont insisté, par ailleurs, sur l'importance des réseaux sociaux et les sorties de proximité, qui sont devenus des moyens incontournables pour communiquer avec les citoyens et les convaincre d'aller voter le 12 juin prochain.

Les réseaux sociaux figurent parmi les sites internet les plus consultés par les jeunes notamment, en plus des sorties et des rencontres de proximité organisées souvent au niveau des quartiers populaires et des lieux publics, qui sont elles aussi un moyen efficace de communication directe avec les gens, ont-ils confié.