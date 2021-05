Sénégal: Mbour - Marche et sit-in pour la sauvegarde et la protection de la lagune Mballing - Accusé de spéculation foncière, le maire Fallou Sylla réfute

La lagune Mballing de Mbour est au centre d'une attention des Mbourois et des autorités municipales. Des marches et sit-in ont été organisés pour sa sauvegarde, suite à des travaux de terrassement de sa partie qui la sépare de la mer, par un privé. Des associations de protection de l'environnement et de la société civile ont repris du service le week-end pour organiser une marche, dénonçant le bornage de la lagune et le morcellement de ses berges.

L'agression permanente de l'assiette foncière reste leur préoccupation. Le maire de Mbour, Fallou Sylla, qui nié toute implication dans ce dossier foncier, n'a pas exclu de déclarer sa candidature à un nouveau mandat si sa coalition, Bennoo Bokk Yaakaar, et son entité, le Parti socialiste la cautionnent.

Le maire de la commune de Mbour, Fallou Sylla, interpellé par la presse sur la question a fait hier des clarifications et des éclairages sur la situation de la lagune de Mballing.

A l'en croire, la présence de bornes de parcelles remonte aux années 2005 et 2009, une période où il n'était pas encore aux affaires. Des lotissements réalisés, à cette période, ont mordu sur les espaces de la lagune abandonnés du fait des périodes de sécheresse. La nature a repris ses droits, selon le maire. Les pluies torrentielles de ces dernières années ont fait tous leurs effets. Les occupants des parcelles sises à la lagune ont été obligés de quitter.

Le constat fait, selon lui, l'interpelle ainsi que tous les Mbourois car la lagune est un patrimoine de la ville de Mbour. Le maire Fallou Sylla a révélé, devant la presse, la mise en place d'un Comité de veille pour la surveillance de la lagune. En ce sens, il a pris contact aussi avec la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (DSCOS) pour les informer de l'occupation des lieux non habitables. Et il n'est pas non plus autorisé une quelconque occupation. La DSCOS s'est illustré sur les lieux par des inscriptions demandant l'arrêt des constructions sur des murs et murettes.

Le maire, après ces éclairages, a insisté sur les spéculateurs véreux ne lésinant sur les moyens pour mettre la main sur les terres de la lagune. Il a appelé les gens à dénoncer, de jour et de nuit, toutes les personnes faisant des opérations quelconques sur la lagune. Il a révélé les actions prévues sur la lagune Mballing, à travers le programme de développement communal conçue en relation avec d'autres partenaires consistant en sa restauration, notamment son lit naturel, avec des allées piétonnes et autres installations pour le bien-être des populations.

Dans un autre registre, revenant sur les désagréments occasionnés par la construction de 25 kilomètres de route, le maire s'est excusé auprès des populations mbouroises de la poussière et des autres déconvenues.

A l'en croire, les travaux à l'arrêt vont reprendre en ce début de semaine. En plus, il a donné des explications sur la reprise des routes dégradées comme l'Avenue Sana Daffé et celle reliant le quartier Oncad au centre-ville, avant d'annoncer la construction de routes goudronnées sur toutes les artères larges de 30 mètres. Le maire de Mbour Fallou Sylla n'a pas exclu de briguer un nouveau mandat, si sa formation politique, le Parti socialiste, et sa coalition, Bennoo Bokk Yaakaar la cautionnent.