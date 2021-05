Sénégal: Achat d'un nouvel avion prasidentiel - Le forum civil exige la lumière sur le montage financier

Le Forum Civil demande au gouvernement du Sénégal de fournir aux Sénégalais les détails du montage financier qui a été fait pour l'achat du nouvel avion présidentiel pour plus de transparence et de recevabilité.

Selon son coordonnateur, Birahim Seck, l'Etat ne peut plus continuer à «infantiliser les citoyens en voulant se cacher derrière le secret»

«L 'avion présidentiel est un bien des contribuables de l'Etat. Les citoyens ont le droit de connaitre le montant qui a été injecté et le montage financier qui a été fait pour l'achat de l'avion présidentiel». C'est le point de vue du coordinateur du forum civil, Birahim Seck à propos de l'achat du nouvel avion pour le Président de la République du Sénégal. Il s'exprimait hier, mardi 25 mai lors de l'atelier de plaidoyer sur la transparence dans les marchés publics. «Le gouvernement du Sénégal à travers son communiqué manque de considération pour les Sénégalais. Quand on nous dit que l'avion est vétuste, c'est un avis politique. Donc quel est l'avis technique qui justifie la vétusté de cet avion qu'on peut vendre. Est-ce que dans une République qui se respecte on peut vendre un avion vétuste», s'interroge-t-il.

Selon Birahim Seck, tout achat public, secret ou pas, doit impérativement passer par la direction centrale des marchés publics (Dcmp) qui est l'organe de contrôle, a priori. Préoccupé par les sources de financement de cet aéronef, il se questionne : «est-ce que l'avion a été acquis sur la base d'endettement ou bien sous fonds propres à travers le trésor public et dans quel compte ?»

Selon lui, l'Etat ne peut plus continuer à «infantiliser les citoyens en voulant se cacher derrière le secret». Car, souligne-t-il, «un montant financier n'a jamais été un secret d'Etat». «L'argent du contribuable est organisé. S'il s'agit des dépenses de marché, des dépenses de contrats de partenariat ou de concession, il y a des règles qui sont édictées par le législateur. En France, aux détails près, la cour des comptes française donne même les coûts de voyage du Président Emmanuel Macron. Le Président Macky Sall nous avait promis d'ouvrir à la cour des comptes, les comptes de la présidence de la République. Ce qui est une antinomie par rapport à l'acte 3 du PSE qui promeut la bonne gouvernance. Pour des questions de transparence et de recevabilité, il y a un besoin pour les citoyens d'être informés de la façon la plus exhaustive sur les montants qui sont injectés pour l'achat de cet avion», persiste-t-il.