Sénégal: Elections locales de 2022 dans le département de Kebemer - Modou Diagne Fada promet un score de plus de 90 % à Benno

Le leader du Ldr Yeessal mobilise ses troupes dans son fief à Darou Mouhty. Modou Diagne Fada en assemblée générale de mobilisation promet une large victoire de la mouvance présidentielle aux prochaines élections locales. Ainsi, il invite tous les militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l'unité pour le triomphe de leur coalition au soir du 23 janvier 2022.

«Nous étions en assemblée générale de reprise des activités. Je suis très fier des populations de Darou Mouhty. Il y a de cela un an qu'on ne s'est pas mobilisé. Ce que nous avons rassemblé aujourd'hui comme personnes, cela fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Cela veut dire que LDR reste la principale réalité politique de la commune de Darou Mouhty ».

Et de poursuivre : « Nous allons vers des élections et le mot d'ordre que nous avons donné aux militants du Yeesal dans l'ensemble du territoire national, c'est de se rapprocher de l'Alliance pour la République, notre principal allié et de se rapprocher de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans toutes les communes, dans toutes les collectivités locales pour bâtir ensemble des listes consensuelles.

Nous, nous sommes pour l'unité de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous sommes pour l'unité de la coalition de la grande majorité présidentielle». Interrogé sur la question de savoir s'il briguera ou non pour la 2ème fois le Conseil départemental de Kébémer, le leader de Yeesal soutient que «ce sont des questions qui restent à être discutées. Je suis avec d'autres partis qui sont dans le département de Kebemer. Le moment venu, nous allons échanger et nous allons choisir le candidat qui aura le meilleur profil, le candidat qui sera capable de porter les couleurs de la coalition pour apporter une victoire au Président Macky Sall ».

Dans la foulée, Modou Diagne Fada a invité les partis qui composent la coalition Benno Bokk Yaakaar à remobiliser chacun ses militants afin de s'asseoir autour d'une même table et de dresser les listes communes. Le leader de Ldr Yeesal soutient en effet que Benno Bokk Yaakaar est la coalition la plus forte pour remporter les prochaines élections locales. Selon lui, il n'y a pas une force de l'opposition qui peut les inquiéter à Darou Mouhty. C'est pourquoi Modou Diagne Fada fixe un objectif de plus de 90 % des suffrages aux élections locales pour la coalition présidentielle.