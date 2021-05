Sénégal: Saly-portudal - Dialogue social et promotion des mesures de relance dans l'economie des soins - Innocence Ntap Ndiaye lance le projet rbsa

Un atelier de renforcement de capacités en dialogue social et sécurité, santé au travail, des partenaires sociaux du secteur de la santé s'est ouvert hier à Saly-Portudal, sous la houlette du Haut conseil du dialogue social et de la représentation ouest africaine de l'Organisation Internationale du Travail basée à Dakar.

Il correspond au lancement d'un projet de 117 000 dollars Us dénommé Rbsa pour le renforcement des capacités des mandants tripartites de l'Organisation Internationale du Travail pour la promotion des mesures de relance dans l'économie de soins dans un contexte impacté par la covid19. L'exercice démarré en présence de la présidente du Hcds, Madame Innocence Ntap Ndiaye et de celle de Dramane Haïdara, directeur de l'équipe d'appui technique au travail décent du Oit /Afrique de l'ouest, vise à contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs et travailleuses de la santé dans un contexte où ils ont été affectés par la pandémie Covid 19.

Le projet d'un coût de 117 000 dollars Us a, l'adhésion du ministère de la santé et de l'action sociale, celle du ministère du travail du Dialogue social et des relations avec les institutions et celle de l'association des cliniques privées du Sénégal.

Selon Mme Ndiaye, le défi à relever à travers cet accord reste enfin d'accompagner les quinze structures de santé publiques et privées dans la mise en place de comités de dialogue social et de comité d'hygiène et de sécurité au travail.