Sénégal/Zambie: Matchs amicaux contre Zambie et Cap-Vert de juin - Aliou Cissé opte pour la continuité et rappelle trois «mondialistes»

Aliou Cissé a dévoilé au cours sa conférence de presse organisée hier, mardi 25 mai au stade Lat Dior de Thiès, la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Zambie, le 5 juin et le Cap-Vert, le 8 juin. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a joué la carte de la continuité en rappelant trois «mondialistes», les défenseurs Lamine Gassama, Youssouf Sabaly et Salif Sané. Mais aussi en confirmant la deuxième sélection du défenseur Pape Ballo Touré et des attaquant Habib Diallo et Pape Matar Sarr. En marge de la présentation de la liste, le sélectionneur des Lions en a profité pour revenir sur ses choix et sur ses options tactiques.

Aliou Cissé qui a publié hier, mardi 25 mai, la liste des joueurs convoqués pour ses deux rencontres amicales que le Sénégal va disputer contre la Zambie le 5 juin et contre le Cap-Vert du 8 juin. La liste de 26 joueurs a enregistré les retours du défenseur latéral de Bordeaux Youssouph Sabaly, de l'attaquant Strasbourgeois, Habib Diallo, de Sada Thioub et de Ismaïla Sarr qui avaient raté les deux derniers matchs de qualification de la CAN 2021 contre le Congo et contre l'eSwatini. A ces joueurs expatriés, il faut y ajouter le rappel de Pape Seydou Ndiaye, le gardien de but du Jaraaf quart de finaliste de la Coupe CAF. Incertains, Habib Diallo et Fodé Ballo Touré seront ainsi attendus au regroupement et faire constater leurs blessures. Pour le reste, l'ensemble des «cadres», à commencer par Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly , Sadio Mané le Cheikhou Kouyaté et autres Idrissa Gana Gueye, participeront à ces deux fenêtres internationales. Ce face à face avec la presse a été une occasion pour le technicien sénégalais d'expliquer le choix des joueurs, d'éclairer sur ses options tactiques ou systèmes de jeu

ZAMBIE ET CAP-VERT : «CE SERA INTERESSANT DE LES RENCONTRER CHEZ NOUS»

«Ce sont des profils assez réfléchis, ce n'est pas un hasard. La Zambie est une équipe assez joueuse qui est en reconstruction, ils ont un voire deux garçons intéressants dont Patson Daka qui, cette saison à marquer plus de 30 buts avec le RB Salzburg. Ce qui est très intéressant, pour moi, c'est un futur ballon d'or africain. De plus, je connais l'entraineur de la Zambie, il était auparavant coach de l'Ouganda. Concernant le Cap-Vert, c'est une vielle connaissance, nous les avons joué par deux fois lors des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2018 en Russie (victoire et aller et au retour, Ndlr). Entre temps, beaucoup de choses se sont passées, ils ont changé de staff et d'entraineur, la stratégie a également changé. Ce sera intéressant de les rencontrer chez nous. Mais quoi qu'il en puisse être, je n'ai pas envie de dire que les adversaires ne sont pas intéressants».

«UNE EQUIPE DE FOOTBALL DOIT PROGRESSER A CHAQUE INSTANT»

«Nous devons nous concentrer sur ce que nous sommes en train de faire, c'est à dire donner la possibilité à certains garçons de jouer. Une équipe de football doit progresser à chaque instant. Souvent, il nous arrive de se qualifier pour la Coupe d'Afrique au bout de trois voire quatre journées, cela nous emmène parfois à changer de stratégie, emmener d'autres joueurs... La plupart des joueurs qui sont dans cette liste ont l'habitude d'être appelés. La plupart des équipes qui jouent contre le Sénégal évoluent avec un système très bas. Que ce soit sur le plan offensif ou défensif, nos animations seront importantes».

OSSATURE ? : «ELLE EST BIEN LA !»

«Vous devriez regarder et analyser cette équipe. Parfois, il m'arrive de lire les journaux et un jour j'ai lu un journaliste écrire que j'ai utilisé 106 ou 103 joueurs depuis mon arrivée, je ne sais pas le nombre exact. Mais quand vous parlez d'ossature, j'ai vraiment envie de vous dire que depuis trois ou quatre ans, l'ossature est bien là. C'est des garçons comme Edouard Mendy, Alfred Gomis, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama etc. Il faut essayer de regarder sur nos compositions d'équipes, tant que nos joueurs cadres sont à 100% ou ne sont pas suspendus, ils sont présents. En revanche, dans une équipe, il y a des portes d'entrée et de sortie. Si, je gardais la même équipe depuis 6 ans, vous allez me taper dessus. Dès lors que nous sommes qualifiés au bout de quatre journées, je pense que ce serait logique d'emmener d'autres joueurs».

«LE SYSTEME EN 3-5-2 EST UNE OPTION»

«Qui dit changement de joueurs, dit également changement de système. Etre footballeur professionnel ce n'est pas de jouer dans un seul système, on peut parler du système mais les personnes qui ont l'animation de ce système ce sont les joueurs, on doit les aider à mieux animer ce système. Le 3-5-2 est une option, ça varie à un moment donné dans un cours de match. Mon travail c'est d'emmener de nouvelles choses. Il est vrai que nous n'avons pas gagné nos deux derniers matchs, mais nous ne les avons pas perdu également».

«ON N'A JAMAIS ETE PLUS PROCHE DE GAGNER LA CAN»

«On a construit une équipe où partout dans le monde les gens nous envient. Notre seul et unique intérêt, c'est de travailler pour emmener l'équipe nationale du Sénégal de l'avant. Nous concentrer à travailler pour que le Sénégal emmène la Coupe d'Afrique au Sénégal. On n'a jamais été plus proche de gagner la CAN.

PRESENCE DES JOUEURS LOCAUX : «L'EQUIPE NATIONALE APPARTIENT A TOUT LE MONDE»

«C'est un débat sans fin. Cette question reviendra tout le temps, je ne le comprends pas d'ailleurs. Je peux vous dire que je suis le sélectionneur du Sénégal ayant pris le plus de joueurs locaux. Des garçons comme Moussa Wagué, Adama Mbengue, Arial Mendy, Pape Seydou Ndiaye, Ismaïla Sarr, c'est moi qui les a sélectionnés. Nous sommes en train de travailler également pour améliorer le niveau des U20, U23 ... » Je connais très bien les joueurs locaux, j'en profite d'ailleurs pour féliciter le Jaraaf pour son beau parcours en Coupe CAF, cela prouve que nous sommes en progression. Il n'y a aucune discrimination entre les joueurs locaux ou les binationaux. L'Equipe Nationale appartient à tout le monde, mais il faut qu'il ait des joueurs capables d'apporter plus que ceux qui sont là».

CRISE DANS LA TANIERE ? : «IL N'Y A AUCUN PROBLEME !»

«Cela fait plus de six ans que nous vivons ensemble. La vérité est que si nous devons livrer nos raisons, nous le ferons, sinon il n'y a aucun problème dans la Tanière. Dans chaque équipe dans le monde, il y a des problèmes, mais le plus important c'est de régler ensemble ces problèmes. Nous allons continuer à travailler et je vous demande de nous transmettre votre énergie».

NON-SELECTION DE M'BAYE NIANG, PAN... «NOUS LES SURVEILLONS TOUS»

«Que ce soit lui (M'baye Niang, Ndlr), Pape Alioune Ndiaye ou Kara Mbodji, je peux dire que le Championnat d'Arabie Saoudite et du Qatar sont en train de progresser. Nous les surveillons tous, mais il faut qu'on se dise la vérité car, la plupart des joueurs qui s'exilent là-bas, privilégient l'aspect financier ou se trouvent en fin de contrat. Ce que je veux personnellement, c'est de voir nos joueurs évoluer dans des Championnats relevés. Cela me fait une grande fierté de voir certains de nos joueurs préparer une finale de Ligue des Champions.

CES JOUEURS CONVOQUES MAIS INCERTAINS

«Pour les joueurs incertains, il y a Habib Diallo qui a quelques problèmes avec son genou malgré qu'il ait joué le dernier match avec son équipe qui jouait son maintien. Il sera là pour constater sa blessure. A son poste nous sommes en train de voir. Un joueur comme Sima (Abdallah) que je connais déjà, dont j'ai envie de voir sur ces genres de rencontres s'il pourrait être là. Il était venu, effectivement, au mois de mars, mais nous l'avons jamais fait jouer à son vrai poste du fait qu'on avait changé de tactique (3-5-2) qui avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que c'est important aussi de le faire revenir.»

LISTE DES 26 LIONS

Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf)

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo Touré (Monaco, France), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre)

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France)

Attaquants : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Reims, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diedhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie)