Sénégal: Présidence de l'ACNOA - Berraf réélu, Seydina Diagne cale !

L'Algérien Mustapha Berraf a été réélu hier, mardi 25 mai président Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), organisme notamment responsable notamment des Jeux Africains. Àgé de 67 ans, il a obtenu 38 voix contre 15 à sa seule adversaire, la Burundaise Lydia Nsekera.

Mustapha Berraf avait annoncé sa candidature pour un nouveau mandat le 10 avril dernier, après avoir «obtenu le soutien de mon Comité national olympique et celui de l'État algérien». Mustapha Berraf avait été élu une première fois à la tête de l'ACNOA, en novembre 2018 à Tokyo (Japon) lors de l'assemblée générale extraordinaire et élective de l'instance, pour les deux années restantes du mandat olympique 2017-2020, après l'éviction de l'Ivoirien Lassana Palenfo. Quant à notre compatriote, Seydina Oumar Diagne, candidat au poste de secrétaire général, il a été battu par le marocain Ingr. Ahmed Abouelgasim Hashim, qui conserve lui aussi son fauteuil.

En plus de l'élection du président Mustapha Berraf, les membres de l'Assemblée ont procédé également à la désignation de trois premiers Vice-présidents, à savoir: Joao Da Costa Alegre Afonso (Sao tomé et- Principe), Matlohan Moiloa-Ramoqopo (Lesotho) et Fardouza Moussa Egueh (Djibouti). Le poste de 4ème vice-président pour lequel deux candidats étaient en course, le Marocain Kamal Lahlou et le Botswanais, Negroes Maleala Kgosietsile, est revenu au représentant marocain par 27 voix contre 25 à son adversaire.

Le président réélu de l'ACNOA avait obtenu le soutien du Comité olympique et sportif algérien et celui de l'Etat algérien, avant d'annoncer officiellement sa candidature pour un nouveau mandat en avril dernier. Pour sa compagne électorale, Mustapha Berraf avait présenté "un plan stratégique et un programme de développement qui devrait permettre de rationaliser les ressources et les investissements pour aboutir à des perspectives d'avenir très intéressantes". "Je compte avant tout sur le travail que j'ai fourni depuis de nombreuses années avec mes collègues au sein de l'ACNOA et en particulier en ma qualité de vice-président chargé de la résolution des conflits en Afrique", a-t-il indiqué. Les élections de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) avaient enregistré la présence du président de la Fédération internationale de handball (IHF), l'Egyptien Hassan Mustafa.

Les élections ont été précédées, lundi, par les travaux de la 19e session ordinaire de l'assemblée générale de l'ACNOA qui se sont déroulés en présence des représentants des 54 pays membres de l'instance sportive continentale et des représentants du CIO. Le président du CIO, l'Allemand Thomas Bach est intervenu par visioconférence pour lancer les travaux. La journée du lundi a été consacrée à l'adoption des procès verbaux de la dernière session tenue le 12 juin 2019 au Cap Vert, ainsi que l'adoption des bilans moral et financiers des exercices 2019 et 2020.