Afrique de l'Ouest: Activités bancaires et enjeux digitaux - Des professionnels de l'UEMOA en capacitation

La Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) poursuit, à travers le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), son partenariat avec HEC Paris. Ce, dans le but d'accompagner la profession bancaire de l'Union, à travers une offre de formations adaptée aux enjeux du moment, renseigne un communiqué reçu, hier mardi 25 mai.

Tenant compte des mutations des métiers de la banque et de la finance, notamment dans le contexte de digitalisation accrue de l'activité bancaire et des enjeux qui en découlent, le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) et HEC Paris ont mis en place cette année, une nouvelle offre conjointe de renforcement des capacités managériales du secteur bancaire et financier.

Cette offre construite autour d'une segmentation plus affinée de la cible et composé de trois (3) produits que sont «Certificat exécutive management de la transformation digitale bancaire, Certificat exécutive management stratégique bancaire, et l'engagement des associés à proposer aux cadres des banques et des institutions financières de la zone Uemoa une série de webinaires thématiques de courte durée (deux demi-journées), à compter du mois de septembre 2021 autour des thèmes identifiés en fonction de leur intérêt, au regard du contexte et des besoins recueillis.» Le webinaire de lancement officiel dudit programme s'est tenu mardi 25 mai 2021 sous la présidence effective du gouverneur de la Bceao, Tiémoko Meyliet Koné, sur le thème "Enjeux de la stratégie digitale pour les banques africaines".

Ce webinaire inaugural a été animé par Monsieur Gilles BABINET, Co-Président du Conseil national du numérique en France, non moins ancien Digital Champion auprès de la Commission européenne, entrepreneur et intervenant expert à HEC Paris et à Sciences Po Paris. Plus de 600 participants se sont connectés à cet événement qui a connu la participation des gouverneurs des Banques centrales des Comores et de la Mauritanie ainsi que de hauts responsables de la Bceao et de la Beac ainsi que des représentants de la Bank Al-Maghrib et du Burundi.

A noter que depuis 2013, plusieurs centaines de dirigeants ont suivi avec succès les programmes certifiants, en management général des activités bancaires et en management des ressources humaines, proposés conjointement par le Cofeb et HEC Paris.