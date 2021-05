Sénégal: Toubacouta - Gestion des écosystèmemes, de la mangrove et produits dérivés - L'école primaire

L 'Ecole primaire "Dianko Mané" du village de Dassilame-Sérère, situé 5 à 6 kms au Sud-ouest de Toubacouta, en plein cœur du Delta du Saloum, s'est reconvertie depuis quelques années en vecteur potentiel de bonnes pratiques dans la gestion des écosystèmes, de la mangrove en tant que niche de reproductions des nombreuses espèces animales et végétales du Delta du Saloum dont les poissons, huîtres et jeunes pousses des deux catégories de la plante aquatique. Mais également un milieu de refuge pour certaines espèces d'oiseaux et autres colonies d'abeilles qui y ont élus domicile, pour la production du miel.

Même si, dans cet école, les conditions de travail restent encore précaires, son partenariat avec l'organisation "Wetlands" Sénégal laisse émerger une dynamique communautaire plus incisive autour de la protection du système immunitaire de la mangrove. En dehors des opérations d'assainissement et de ramassage de déchets plastiques régulièrement poursuivies par cet établissement sur les périmètres de ce village et ses environs, d'autres campagnes de sensibilisation en direction des parents sont aussi déroulées par les jeunes écoliers dans le but de pousser les parents et la population adulte en particulier vers un comportement "en phase avec le milieu".

Histoire d'inciter à la rupture avec les vieilles habitudes et pratiques telles que la coupe du bois, la pêche abusive des jeunes espèces de poissons et destruction de la flore de manière générale. Outre cette mission spécifique, l'école "Dianko Mané" de Dassilame-Sérère, le seul établissement français à opérer dans la zone, s'est aussi investie pour bâtir une nouvelle génération d'acteurs capables de garantir l'avenir à ces énormes ressources naturelles destinées aux futures générations en attente d'un patrimoine consolidé et rentable pour les populations. Mais surtout éveiller les consciences de leurs camarades des autres établissements coraniques implantés massivement dans leur village.

LES AIRES MARINES PROTEGEES, UN ENCLOS DE 7000 HA À PROTECTION DÉCEVANTE

Même si l'idée de développer une stratégie de protection à un périmètre de 7000 ha est relativement bonne, il n'en demeure pas moins que dans la démarche, beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine. Car dans cet itinéraire, les ressources humaines déployées par les services de la protection de la nature restent à désirer. Seul un effectif d'une quinzaine d'agents (9 assermentés et 6 accompagnants issus de la communauté locale) assure aujourd'hui la surveillance de cette zone. Un déficit en personnel qui est d'ailleurs accentué par le manque de moyens logistiques et autres rudiments complémentaires permettant à ces agents de la faune et de la flore de mener convenablement leurs activités de routine. Pendant ces dernières semaines, l'équipe dit avoir reçu une seule pirogue équipée. Un geste de l'Etat fortement apprécié d'ailleurs, mais qui est encore loin d'être suffisant pur ces agents en terme de couverture.

PATRIMOINE FLORAL DU DELTA DU SALOUM, TIMIDITÉ D'UNE EXPLOITATION ARTISANALE

Dans le rapport d'une étude conjointement signé par l'Institut International pour le développement Durable (IISD) et "Wetlands" International Afrique-WIACO), 964 milliards de francs Cfa ont été annoncés à titre d'estimation économique de la contribution du Delta du Saloum dans le Développement local. Et ceci pour une durée de 10 ans. Une étude qui, malgré sa pertinence, ne reflète guère la réalité sur le terrain. En tout cas pour le moment, car du côté des populations locales, malgré l'ampleur des exploitations, l'ostréiculture et l'apiculture peinent à décoller. S'il reste aujourd'hui évident que les riverains en tirent profit, c'est une infirme frange de la population qui en dépend. Celles qui sont membres de regroupement ou autres organisations communautaires. Alors que d'un constat général, le potentiel floral du Delta couvre 34.000 ha et moins de 5% de cette superficie est présentement exploitée. Et ceci sans succès majeur, car les milliers de tonnes d'huîtres et les milliers de litres de miel récoltés tous les ans ne suffisent pas pour répondre aux aspirations des populations en terme de revenus et couverture du marché de l'emploi.