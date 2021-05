Ile Maurice: Un chauffeur d'ambulance trahi par une caméra dans une affaire de vol

Quoi qu'il ait fourni un alibi en béton dans une affaire de vol à Cap-Malheureux, ce chauffeur d'ambulance au ministère de la Santé avait été identifié par la victime et un témoin.

Une enquête de la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie a prouvé sa culpabilité grâce aux images de caméra de surveillance d'un particulier. Confronté à ces éléments de preuve, le suspect a fait valoir son droit au silence. Son frère, arrêté mardi après-midi également dans la même affaire, a été identifié lui aussi. Il a avoué les faits et incriminé son frère.

Cette affaire de vol remonte à fin d'après-midi du jeudi 18 mars 2020. Ce jour-là, la victime, une femme de 26 ans, et habitant Grand-Baie marchait le long d'une route à Cap-Malheureux non loin d'un restaurant. En compagnie de sa belle-sœur, elle attendait son oncle. Tout à coup, un individu qu'elle connait comme Kevin est arrivé en compagnie de deux autres personnes, dont une femme.

Sa belle-sœur et elle furent agressées avec un bâton. Le dénommé Kevin lui avait arraché sa chaine en or et l'autre individu lui a pris de force son téléphone cellulaire. Sur la base de certaines informations, les hommes de l'inspecteur Thakoor de la CID de Grand-Baie avaient interpellé Hoomeshwarnath Khadoo, 32 ans, aussi connu comme Kevin, le 29 juillet de l'année dernière.

Le suspect avait nié en bloc l'accusation formulée contre lui. Il avait soutenu que le jour où ce délit avait été commis, il travaillait comme chauffeur d'ambulance au centre de quarantaine d'Anse La Raie. Néanmoins, il avait été identifié par la victime et la belle-sœur de celle-ci. Ainsi, aucune accusation n'avait été retenue contre Hoomeshwarnath Khadoo. Il avait été autorisé à partir.

Une enquête de terrain devait toutefois confirmer sa participation dans ce vol. Sur des images d'une caméra de surveillance fournies par un particulier, le suspect est vu agresser la victime avant lui voler sa chaine en or. Le samedi 15 mai, le sergent Daby avec une équipe de policiers de la CID de Grand-Baie devait procéder à l'arrestation de ce chauffeur d'ambulance sous une accusation provisoire de «larceny made by two or more individuals». Pour la énième fois, il devait nier les faits. Ce suspect a été alors libéré. Mardi devant les preuves accumulées, la CID l'a arrêté et traduit devant le tribunal de Pamplemousses.

Cette enquête qui s'est poursuivie devait mener ces policiers sur la piste de son frère. Ce dernier, Hemprakash Khadoo, aussi connu comme Vikash, un chauffeur de taxi de 40 ans, devait être arrêté à son tour en fin d'après-midi de mardi. Après son identification par les deux victimes, comme celui qui avait volé le téléphone cellulaire, il n'a pas tardé à passer aux aveux. Il a incriminé comme complice son frère qui était censé travailler au centre de quarantaine d'Anse La Raie à cette heure précise comme chauffeur d'ambulance le jour de ce vol.

Le chauffeur de taxi a été traduit devant le tribunal de Pamplemousses sous une accusation provisoire. Son frère y a été conduit également ce mercredi matin. Ils ont pu tous deux retrouver la liberté conditionnelle.