Algérie: Belaid - Saisir l'occasion d'opérer le véritable changement

Ouargla — Le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a affirmé, mercredi à Ouargla, que les législatives du 12 juin prochain constituent l'occasion d'opérer le "véritable changement" et la "rupture" avec les pratiques du passé.

"La participation à la prochaine échéance électorale constitue une étape cruciale pour amorcer la construction de l'Algérie nouvelle et opérer le véritable changement à même d'ouvrir des perspectives aux jeunes, de retrouver la confiance en soi et de rétablir celle envers les institutions du pays", a souligné M. Belaid lors d'un meeting populaire à la Maison de la culture Moufdi Zakaria.

Pour le leader d'El-Moustakbel, le parlement doit être "le bouclier protecteur de la dynamique politique et économique du pays, et doit pour cela assumer pleinement sa mission à travers le choix de personnes compétentes".

Sur un autre registre, il a appelé au dialogue entre les algériens pour résoudre les questions en suspens, estimant que le refus du dialogue ouvrirait la voie à la haine et la violence, ajoutant que le front El-Moustakbel œuvre à "semer l'espoir et la fraternité entre l'ensemble des Algériens et à rassembler toutes les forces patriotiques du pays".

Il a rappelé, dans le même sillage, que l'Algérie renferme d'importantes ressources susceptibles d'"amener les Algériens établis à l'étranger à songer à retourner au pays et y travailler", avant d'appeler aussi à "l'amélioration des programmes et méthodes d'enseignement, à la révision du statut de la fonction publique, et à la conception des salaires à la juste valeur de l'effort au travail, en plus de débureaucratiser la gestion économique et de construire une économie ouverte permettant aux cadres une liberté d'action".

Après avoir rendu hommage à l'Armée nationale populaire, en tant qu'institution importante qui veille, dans le cadre de la Constitution, à la protection du pays et de ses frontières et œuvre à la préservation des personnes et des biens, M. Belaid a appelé, au terme de son intervention, à tirer les enseignements de la conjoncture de pandémie du Covid-19 et la création de grands laboratoires permettant au pays de se protéger et de préserver la sécurité nationale.