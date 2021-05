Congo-Brazzaville: Carrière professionnelle - Bene Katabua, spécialiste de la santé mentale à Abu Dhabi

Originaire de la République démocratique du Congo, Bene Katabua est installée à Abu Dhabi depuis 2017. Elle est psychologue de l'enfant et de l'éducation, spécialisée dans le bien-être des enfants, des adolescents et des familles. Le 16 mai, l'entreprise Intercare Health Center,basée à Abu Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, a annoncé la nomination de Bene Katabua comme sa nouvelle spécialiste en psychologie de l'éducation.

Bakambamba Bene Katabua travaille sur des questions de traumatismes, d'anxiété, de difficultés d'adaptation, de colère, de difficultés sociales, de comportements répétitifs, de difficultés d'alimentation et de tension familiale.

Bien avant de rejoindre Intercare Health Center, Bene Katabua a travaillé pour l'entreprise KidsFirst Medical Center, qui a son siège à Abu Dhabi et aussi à Dubaï. En tant que psychopédagogue chez KidsFirst, elle travaillait sur le développement des enfants via des évaluations, des thérapies ainsi que des conseils pour les parents et les enseignants. Ces services se présentent sous la forme de thérapie par le jeu et de thérapie individuelle. Elle mène des évaluations psycho-éducatives et formule des rapports. Grâce à ces évaluations, elle acquiert une compréhension globale de la fonction de l'enfant, en termes d'intellect et de capacités scolaires. La thérapie fournie, explique-t-elle, donne un aperçu du monde intérieur de l'enfant, afin de l'aider dans son fonctionnement social et émotionnel.

En plus de la thérapie et des évaluations, Bene Katabua anime aussi des ateliers pour des professionnels, où divers sujets, liés à la santé mentale, sont explorés et discutés. Selon la psychopédagogue, avoir une approche multidisciplinaire, comme le fait kidsFIRST, permet de résoudre divers problèmes à l'échelle mondiale.

Déstigmatiser les soins de de santé mentale

Avant de s'installer à Abu Dhabi, Bene Katabua a vécu en Afrique du Sud, où elle a étudié. Elle est titulaire d'un master en psychologie éducative de l'université de Witwatersrand, à Johannesburg et d'une Licence en psychologie de l'université de Cape Town. De 2014 à 2017, elle a ouvert un cabinet privé à Johannesburg, où elle a travaillé avec des enfants, des adolescents, des écoles et des familles de la région. Bene Katabua est une défenseure du soutien en santé mentale et milite pour la déstigmatisation du besoin d'intervention dans ce domaine.

En plus de la thérapie, elle mène également des évaluations pour mieux comprendre les forces et les faiblesses des enfants et des adolescents. Elle fournit également aux écoles un soutien pour aider leurs élèves à répondre à leurs besoins spécifiques d'apprentissage et psychologiques. Les évaluations sont adaptées en fonction des préoccupations des parents, ainsi que des besoins particuliers de l'enfant ou de l'adolescent.

Thérapeute SOS Feeding

Bene Katabua est également une thérapeute SOS Feeding. Elle aide les familles à comprendre les besoins et les difficultés en matière d'alimentation, ainsi qu'à élaborer un plan pour résoudre ces problèmes. Elle travaille aux côtés d'autres professionnels de l'alimentation pour fournir une approche holistique afin de répondre aux besoins de l'enfant.

La psychoéducation est l'une des passions de Bene qu'elle pratique en animant des conférences, des ateliers, des séminaires et des webinaires avec des groupes de parents ou le personnel d'une école. Elle valorise la compassion, les soins et la perspicacité, qui se manifestent dans son travail et a publié plusieurs articles sur la santé mentale des enfants dans différents magazines et autres publications.