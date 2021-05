Congo-Brazzaville: Congo-Sénégal - Batoura Kane Niang exprime sa gratitude à Antoinette Sassou N'Guesso

Arrivée au terme de sa mission diplomatique, l'ambassadeur du Sénégal au Congo, Batoura Kane Niang, est allée témoigner, le 25 mai, sa reconnaissance à l'épouse du chef de l'Etat, présidente en exercice de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (OPDAD).

Au sortir de l'entretien avec la première dame du Congo, Antoinette Sassou N'Guesso, la diplomate sénégalaise a indiqué à la presse qu'après plusieurs années de fonction en République du Congo, il était de bon ton d'aller faire ses adieux à celle qu'elle considère comme une référence en Afrique dans le domaine humanitaire.

« Au-delà de mes fonctions d'ambassadeur, j'ai été considérée au Congo comme étant un membre à part entière de la famille. C'est la raison fondamentale pour laquelle je tenais à venir saluer, et exprimer ma gratitude à la première dame qui m'a toujours considéré comme étant sa fille, et m'associer à tout ce qu'elle fait », a déclaré l'ambassadeur du Sénégal.

« Antoinette Sassou N'Guesso est une dame de cœur et de paix dont l'Afrique a du respect, à cause de sa sagesse. C'est une maman pour tout le monde qui se bat pour la cause de la femme africaine. En plus de son statut de première dame, elle est considérée comme étant une mère pour tous les Africains », a-t-elle ajouté.

La diplomate sénégalaise qui garde de bons souvenirs du Congo a tenu à remercier le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et tout le peuple congolais pour l'accueil qui lui a été réservé, dès son arrivée au Congo.

« Mon souvenir est celui de travailler avec le président de la République. C'est une personnalité très ouverte et disponible vis-à-vis du corps diplomatique. Le Congo est un beau pays dont sa verdure et son fleuve vont beaucoup me manquer. Chaque fois, lorsque l'occasion se présentera, je reviendrai parce que j'ai porté ce pays dans mon cœur », a-t-elle assuré.

L'ambassadeur du Sénégal, Batoura Kane Niang, qui a passé près de dix ans au Congo, attend de retourner dans son pays pour échanger avec les autorités sur sa prochaine destination.