Congo-Brazzaville: Diversité culturelle - Enyellé accueille la journée sur le dialogue et le développement

La célébration de la journée de la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement, organisée le 21 mai à la maison des jeunes à Enyellé par l'Initiative Développement (ID), s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Nzela dans ses deux volets. Il s'agit plus spécifiquement du volet développement local et droits humains, dans ce district, avec l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement.

Au vu de l'approche adoptée par le projet Nzela en matière de promotion des droits et du patrimoine autochtone et des enjeux que représente cette date au niveau mondial, la célébration de cette journée a été l'occasion de promouvoir la diversité culturelle du district d'Enyellé par la représentation des différentes communautés de la zone en mettant l'accent sur le patrimoine culturel baka ; proposer un moment d'échange et de débat autour de la question du patrimoine et des droits humains ; et présenter le programme Nzela en justifiant l'organisation de la célébration. En effet, afin de toucher l'opinion publique dans de plus grandes proportions, l'ID entend organiser des actions de communication afin de mettre en avant la culture et les savoirs autochtones, permettant d'informer sur les conditions de vie de ces peuples. La protection et la promotion des droits des peuples Akas sont également mises à l'honneur dans ces actions.

L'activité a débuté par une brève présentation par le modérateur des enjeux et de l'historique de la Journée internationale de la diversité culturelle et les allocutions de l'administratrice maire d'Enyellé, du directeur départemental des peuples autochtones et du directeur départemental de droits humains, sur l'importance de valoriser le patrimoine et le respect des droits de la population autochtone. La lecture de ces mots a fait suite, à une présentation des deux volets du programme Nzela, à savoir : le volet droits humains et le volet santé présenté par le responsable de programme ID et la cheffe de mission Ordre de Malte. Puis s'en sont suivies plusieurs projections vidéo et photographiques des cérémonies traditionnelles baka.

Après ces diffusions visuelles et sonores, François Mozanda, représentant baka dans le district d'Enyellé, a prononcé un mot sur la situation du peuple autochtone dans le district d'Enyellé et l'importance de valoriser cette culture et le lien entre les communautés locales. Suite à ce mot, un groupe de musique baka constitué d'une quinzaine de personnes et dirigé par François Mozanda a produit une démonstration de la musique (guitare et tambours), de la danse et des chants traditionnels baka.

A l'issue de cette intervention le partenaire Nzela Apiflordev, accompagné par l'équipe Nzela ID et François Mozanda, a présenté différents objets issus de l'artisanat autochtone et produits forestiers locaux particulièrement connus de la population autochtone de la zone (miel, fruits sauvages, racines, noix et graines, etc.). Enfin, cette journée s'est clôturée par un moment d'échange entre les participants, avec des interventions spécifiques des directeurs départementaux conviés, qui ont ouvert le débat sur les enjeux de la valorisation de la culture autochtone, avant que l'administratrice maire ne clôture la journée de la diversité culturelle.

La célébration de cette journée dont la plupart des interventions ont été proposées en lingala, baka et en français, afin de faciliter la compréhension par tous les participants et valoriser également la diversité linguistique dans le cadre de cette journée s'est très bien déroulée, conformément au programme annoncé et les activités présentées ont été globalement appréciées par les participants. Les autorités locales et départementales ont manifesté leur intérêt pour participer aux autres journées qui seront organisées à Enyellé par ID, notamment la journée du peuple autochtone du 10 août. Les directeurs départementaux ont aussi mentionné leur soutien au programme et leur disponibilité pour participer aux activités de communication (presse, radio locale) autour des sensibilisations aux droits humains.

A titre de rappel, le 2 novembre 2001, l'Unesco a adopté sa déclaration universelle sur la diversité culturelle. Elle reconnaît, pour la première fois, la diversité culturelle comme « héritage commun de l'humanité » et considère sa sauvegarde comme étant un impératif concret et éthique inséparable du respect de la dignité humaine. Suite à cela, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 mai, « Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement » afin d'approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à mieux « vivre ensemble ». C'est pourquoi l'Unesco fait appel aux Etats membres et à la société civile pour célébrer cette journée en y associant le plus grand nombre d'acteurs et de partenaires !