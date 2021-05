Congo-Brazzaville: Résidence de création francophone - Deux artistes africains participent à l'événement

Le photographe congolais Lebon Zed et la poétesse burkinabé Oliva Wend Kuuni Ouedraogo sont les deux artistes africains retenus pour participer à la résidence de création francophone qui se tient du 25 mai au 25 juin, en mode virtuelle.

Cette année, la résidence de création francophone accueille, soutient et valorise le travail de quatre photographes professionnels et quatre poètes émergents de cinq territoires différents : le Québec, la France, la Wallonie-Bruxelles, la République du Congo et le Burkina Faso.

Selon les organisateurs, ce projet vise non seulement à mettre en valeur les programmes de coopération culturelle, mais aussi de continuer à valoriser les projets internationaux de coopération culturelle ainsi que de permettre aux artistes photographes et poètes de créer et de rayonner au-delà des frontières.

Durant un mois, la résidence de création mènera d'abord à une exposition virtuelle de photographies numériques appuyée par des textes poétiques et ensuite la publication d'un fanzine qui recensera tous les contenus artistiques produits. En effet, les résidents participeront du 14 au 21 juin à l'animation du compte Instagram du projet, en collaboration avec une chargée de contenu numérique soutenue par les organisateurs de la résidence.

« La résidence a commencé le 25 mai à travers une séance de prise de contact et je suis heureux d'y participer en tant que représentant de l'Afrique centrale, particulièrement du Congo. En cette période de crise sanitaire où la tenue d'activités culturelles au Congo est assez rare, autant se former. Durant toute la résidence, chacun des photographes devra proposer quatre photographies finalisées et chacun des poètes devra rédiger quatre poèmes en lien avec les photographies de son binôme. Le mien, c'est le poète français Paul Acquitter », a révélé Lebon Zed, actuellement hébergé à l'Institut français du Congo de Brazzaville pour ce programme.

Positionnée comme fenêtre sur le monde, cette résidence abordera le thème de « l'intime » à l'heure où les rapports sociaux ont entièrement changé. Par l'intermédiaire du médium photographique et de la poésie, les artistes seront donc invités à poser un regard sur les tensions qui émanent de la distanciation sociale et sur les relations humaines plus que jamais mis à l'épreuve. Une vague d'interrogations qui nourrira la créativité des artistes.

Ainsi, au terme de la résidence, entre septembre et octobre, les organisateurs prendront en charge le maquettage et l'impression du fanzine résumant la résidence et visant particulièrement à inspirer les jeunes passionnés par les deux disciplines, la photographie et la poésie.