Maroc: Le Nouveau modèle de développement vise à "métamorphoser" le Maroc (Rachid Benzine)

Paris — Le Nouveau modèle de développement, présenté mardi à SM le Roi Mohammed VI, vise à "métamorphoser" le Maroc, a affirmé Rachid Benzine, professeur universitaire et membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD).

Ce nouveau modèle constitue une "feuille de route" qui trace les contours et les principales orientations du développement du Royaume dans tous les domaines pour les quinze prochaines années, a indiqué M. Benzine dans une déclaration à la MAP.

Il s'agit d'un modèle qui va permettre une "véritable transformation" du Maroc, a-t-il assuré, faisant observer qu'il s'agit d'un "pari auquel toutes les institutions sont appelées à prendre part, mais aussi la population".

Pour M. Benzine, le nouveau modèle de développement constitue un "rêve accessible" au Maroc, qui passe par la mise en place d'un "pacte" entre l'ensemble des forces vives de la Nation: partis politiques, acteurs économiques, institutions nationales, associations de la société civile et population afin "de relever, ensemble, les défis systémiques et complexes" du pays.

Ce projet entend aussi améliorer la qualité de vie des populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre de l'ensemble des projets à travers une politique horizontale qui place le citoyen au cœur de ses préoccupations, a-t-il considéré, faisant observer que ce modèle de développement "ne peut fonctionner que s'il y a un vrai travail d'explication et de communication aux citoyens sur la Vision de ce modèle, en vue d'obtenir leur pleine adhésion au projet".

Le nouveau modèle va marquer aussi un changement dans les rapports entre les institutions et les citoyens, estime M. Benzine, qui évoque la nécessité de mettre en place un "pacte" en ce sens en vue de réaliser le développement souhaité.

Il s'agit d'ériger le citoyen en tant que "partie prenante de la réussite de ce projet de société où les initiatives doivent partir de la base et sont soutenues par les institutions", a-t-il dit.

"Ce modèle important permet de dire aux gens: voilà où nous souhaitons aller. C'est très important, aujourd'hui, face à un monde très déboussolé, que les gens puissent comprendre qu'elle est l'orientation, où est ce qu'on va et comment on va financer ce modèle", a insisté l'universitaire, avant de souligner qu'"un nouveau modèle de développement c'est une vision à la fois sur ce que nous sommes aujourd'hui et sur ce que nous voulons être demain".

Et d'ajouter que parmi les grandes nouveautés de ce nouveau modèle de développement, figurent notamment "les orientations kit par kit et secteur par secteur", ajoutant que ce nouveau modèle de développement est aussi un "grand pari axé sur le capital humain".

Pour relever l'ensemble de ces paris, M. Benzine a souligné la nécessité de mettre en place une instance chargée de "veiller à la cohérence de l'ensemble des politiques qui sont menées au Maroc, et assurer le suivi de leur mise en œuvre avec des étapes réflexives d'évaluation toutes les cinq années".

Il a également insisté sur la nécessité d'éviter de travailler "chacun de son côté" et de créer un écosystème "vertueux". "Cela demande une vision, une cohérence et un certain nombre de critères auxquels doivent obéir les projets si nous voulons réussir ce pari", et "le Maroc dispose fondamentalement des moyens de réussir ce pari", a-t-il conclu.