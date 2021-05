Maroc: Rejet total des déclarations attentatoires à notre intégrité territoriale et de celles qui ignorent délibérément le rôle positif joué par le Maroc dans le règlement des questions migratoires et sécuritaires

Habib El Malki tient une réunion avec les présidents des groupes et groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, HabibEl Malki, a tenu, lundi à Rabat, une réunion avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires axée sur les derniers développements des relations maroco-espagnoles et de la question palestinienne, ainsi que sur des points ayant trait au plan d'action législatif et de contrôle de la Chambre. Au début de cette réunion, le président et les composantes de la Chambre ont rappelé les causes de la crise actuelle dans les relations maroco-espagnoles, déclenchée suite à l'entrée du dénommé Brahim Ghali sur le sol espagnol avec une identité usurpée et un faux passeport, sans que Madrid n'en informe Rabat, indique un communiqué de la première Chambre.

Il s'agit, selon l'ensemble des participants, d'une provocation et d'un acte inamical à l'endroit du Maroc, qui entretient avec l'Espagne de nombreuses formes de coopération sécuritaire, économique et politique, ajoute-t-on de même source. Au lieu de fournir des réponses au Maroc sur cette question et de préserver la qualité des relations bilatérales, la diplomatie espagnole persiste à faire montre d'ambiguïté et à inscrire la crise dans la durée, d'autant plus que le dénommé Brahim Ghali est recherché par la justice du pays ibérique, relève le communiqué, ajoutant que cet acte aggrave la situation et menace l'avenir de ces relations. Les intervenants se sont élevés aussi contre les déclarations qui portent atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc et celles qui ignorent délibérément le rôle positif que joue le Maroc dans le règlement des problématiques internationales, en particulier les questions migratoires et sécuritaires.

Les composantes de la Chambre ont fait également part de leur étonnement face aux déclarations "sans précédent" qui tentent de sortir cette crise de son contexte et qui soulèvent des questions dans une tentative désespérée d'impliquer dans cette question l'Union européenne, dont les pays membres entretiennent avec le Maroc une relation de respect, d'estime et de coopération réciproque", ajoute la même source. Sur un autre volet, le président et les composantes de la Chambre ont rappelé la place de la cause palestinienne dans le cœur des Marocains, et le soutien du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, au peuple palestinien dans toutes les étapes difficiles.

Les participants ont également rappelé les positions du Maroc à l'égard des évènements récents dans les territoires palestiniens,soulignant le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et ses efforts continus pour désamorcer la situation et en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien à la liberté, à la dignité, et à l'établissement de son Etat indépendant. Par ailleurs et dans le cadre de l'organisation des travaux de la Chambre, la réunion a débattu de questions ayant trait au contrôle et au renforcement de ses mécanismes. La réunion a également examiné le plan d'action législatif de la Chambre.