Ile Maurice: Réouverture des frontières - Reprise au Royaume-Uni, aubaine pour Maurice

Plus de 38 millions d'Anglais ont déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, suscitant une vague d'optimisme au Royaume-Uni, à la veille d'une nouvelle phase du déconfinement en juin.

Cette tendance à la reprise a évidemment eu un effet positif sur la livre (GBP) qui s'apprécie comparativement au dollar américain (USD). Bonne nouvelle pour les Anglais, cette reprise représente un fort potentiel pour Maurice dans divers secteurs incluant le tourisme, le textile et le sucre.

Quel est l'impact de l'appréciation de la monnaie anglaise ? Avec la crise sanitaire et économique, nous avons constaté depuis plus d'une année déjà une chute graduelle de la valeur de la roupie mauricienne. N'ayant pas de touristes et donc de recettes touristiques en GBP, la roupie se retrouve sous pression vis-à-vis de la monnaie anglaise avec un GBP représentant Rs 57,71 actuellement et cela malgré les investissements étrangers en GBP vers Maurice ou encore les «inward remittances» de la diaspora. Il est à savoir qu'en 2019, en deuxième position derrière la France, la diaspora vivant au Royaume-Uni a envoyé Rs 104 millions vers Maurice contre Rs 118 millions en 2020, somme non négligeable en période de pandémie.

Maintenant, avec la campagne de vaccination qui progresse vite au Royaume-Uni et le pays qui a plus de marge de manoeuvre pour sa relance économique étant hors de l'Union européenne grâce au Brexit, il était attendu que ce «feel good factor» se ressente sur le taux de change. Voyons de plus près les opportunités à saisir pour Maurice.

1. Tourisme : «Définitivement notre principale cible européenne»

141 520, c'est le nombre de touristes en provenance du Royaume-Uni ayant foulé le sol mauricien en 2019. Covid-19 oblige, ce chiffre est redescendu à 22 687 en 2020, or, cela nous démontre que malgré les circonstances, le pays de Sa Majesté représente un marché émetteur important. Considérant le potentiel de ce marché traditionnel, la reprise économique et l'appréciation du GBP, Maurice ne doit pas négliger cette destination dans sa stratégie de relance du secteur touristique. Du côté de la Mauritius Tourism Promotion Authority, on indique que la France et le Royaume-Uni sont nos marchés cibles principaux et Maurice ayant contenu la propagation du virus, nous représentons donc une destination attrayante pour les Britanniques voulant s'évader des réalités du Covid-19.

«Le marché anglais a toujours été prioritaire pour Maurice. C'est notre deuxième plus gros marché après la France. Il représentait, en 2019, 141 520 arrivées, soit 10,2 % du total. De ces touristes, 53 % ont voyagé non stop depuis Londres, et 33 % ont utilisé Emirates avec transit à Dubaï. Ce marché devrait plus que jamais être prioritaire pour nous, en raison certes de la situation sanitaire en Grande-Bretagne, de l'empressement de voyager, mais aussi parce que le profil de ce voyageur est intéressant dans la configuration actuelle», dit-on à l'Association des hôteliers et des restaurateurs de l'île Maurice. Selon l'association, les Anglais sont connus pour leur temps de préparation des vacances, ils réservent au moins trois mois à l'avance, ils préfèrent des séjours à l'hôtel d'une durée très significative, environ 11,5 nuits en moyenne, et leur dépense journalière est assez forte, la deuxième après la Suisse pour le marché européen. «Si la réouverture se fait par phase avec des restrictions de séjour dans des hôtels agréés et prélistés uniquement, le marché anglais doit définitivement être notre principal marché-cible européen.»

2. Textile : «Un marché historique important»

L'appréciation de la livre est une bonne nouvelle pour nos exportations car en effet, nos exportateurs seront gagnants, mais outre cet aspect, une reprise au Royaume-Uni représente une augmentation de la demande. «Nous avons enregistré depuis juillet 2020 une demande importante pour le tee-shirt, polo et pull, tirée par la croissance des ventes en ligne qui se sont accentuées pendant la pandémie. Le déconfinement graduel en cours au Royaume-Uni mais aussi dans le reste de l'Europe et aux Etats-Unis est une excellente nouvelle, nous observons depuis plusieurs semaines déjà une nette reprise de la demande des chemises qui devrait a priori se confirmer avec la levée totale des restrictions et le retour progressif au bureau», explique Eric Dorchies, CEO de CIEL Textile.

Selon lui, la roupie faible joue en faveur de notre compétitivité et favorise les exportations. «Mais nous misons surtout sur des partenariats à long terme avec nos clients en proposant des produits de qualité et une excellente expérience client. La pandémie nous a permis d'accélérer l'adoption de créations par l'outil 3D par exemple, qui réduit considérablement les délais. Nous proposons également à nos clients un niveau de standards de développement durable élevé et une transparence quasi totale qui vient nourrir la confiance de nos clients.» Eric Dorchies fait ressortir que le marché britannique représente un marché historique important.

3. Sucre: «Un quart de nos ventes en sucres spéciaux»

Qui dit reprise des activités, dit aussi reprise de la consommation, incluant celle du sucre. Si pendant les périodes de confinement, certains segments du marché à l'instar des bars, restaurants ou coffee shops n'opéraient plus de manière optimale, une reprise va certainement booster la consommation. «Pour nous, le marché anglais représente un quart de nos ventes en sucres spéciaux et cette reprise va certainement augmenter la demande et donc les commandes. Nous sommes optimistes que cette reprise ne peut qu'être positive pour nous», souligne Devesh Dukhira, CEO, Mauritius Sugar Syndicate.