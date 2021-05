Ile Maurice: Réclamant l'abandon d'accusation, Belal Meetou essuie un revers en cour

«La police détenait une suspicion raisonnable pour procéder à l'arrestation du suspect. Du coup, la cour estime que l'accusation provisoire qui pèse sur Belal Meetou, ne peut être radiée.»

La décision du magistrat Vignesh Ellayah de la cour de district de Rose-Hill est tombée ce mercredi 26 mai après la requête du suspect, arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakhoo.

En effet, Belal Meetou, avait réclamé par le biais de son avocat, Me Shameer Hussenbocus, la radiation d'accusation provisoire de 'conspiracy with other persons to cause death' en soutenant que son arrestation est dépourvue de preuves concrètes, ce qui fait que l'accusation déposée est arbitraire et illégale.

Le magistrat s'est penché en faveur de la déposition de l'assistant surintendant de police (ASP) Ghoorah de la Major Crime Investigation Team (MCIT) qui avait indiqué en Cour que la police a toutes les raisons de croire que Belal Meetou serait au courant de tout ce complot entourant la mort de Manan Fakhoo, vu son lien fraternel avec Yassiin Meetou, qui est passé aux aveux.

Sollicité, Me Hussenbocus, confie à l'express avoir reçu des instructions de son client, pour contester cette décision. «Après ce ruling, nous allons saisir la Cour suprême pour réclamer une révision judiciaire de ladite décision étant donné que nous estimons que ce 'ruling' consiste de plusieurs abstractions des arguments légaux présentés de même qu'une absence totale de réponses fournies par l'enquêteur principal dans cette affaire», dit l'homme de loi.

Pour rappel, ils sont dix suspects à être placés en état d'arrestation à la suite de la fusillade mortelle de l'habitant de Beau-Bassin survenue le 20 janvier et la police soupçonne qu'un plan calculé a été mené entre eux menant à cet assassinat.