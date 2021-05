Algérie: Le FLN "se renouvelle et présente des candidats compétents"

Sidi Bel-Abbes — Le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baadji, a affirmé, mercredi à Sidi Bel-Abbès, que son parti "constant" dans ses principes issus des valeurs de la glorieuse Révolution de Novembre "aspire à un renouvellement et à l'ouverture du champ politique aux jeunes compétences, marginalisées dans le passé".

M. Baadji a souligné, lors d'un meeting animé à la maison de culture "Kateb Yacine" de Sidi Bel-Abbès, en cette 7ème journée de la campagne électorale des élections du 12 juin prochain, que "le FLN s'est engagé réellement dans le processus du renouvellement, comme le démontre le fait que 99 pc des candidats à travers le pays sont constitués de nouvelles jeunes compétences, issues du peuple, qui ont été marginalisées dans le passé".

Par ailleurs, M. Baadji a rappelé que son parti a présenté un programme "global et complet" aspirant à la préservation de la stabilité politique, économique et sociale "pour offrir un climat favorable pour attirer les investisseurs, encourager l'investissement étranger, créer de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens".

Pour lui, "la stabilité politique se réalisera à travers le choix le mieux indiqué des compétences de différents niveaux de responsabilité".

Concernant les objectifs politiques du FLN, M. Baadji a déclaré que sa formation politique "vise à réussir les élections législatives, un rendez-vous important à l'ère de la nouvelle Constitution, avec des figures jeunes et cadres et compétences, victimes de la marginalisation".

"Le programme de notre parti se distingue par le réalisme et l'ambition, englobant parmi ses grands axes la consécration d'un Etat de droit et de la loi, la préservation de l'unité nationale et des constantes de la nation.

Il vise la mise en place d'une économie nationale forte et diversifiée en encourageant l'investissement local et la lutte contre la bureaucratie, le renforcement de l'aide sociale au profit des classes défavorisées", a-t-il expliqué.

Enfin, il a appelé les militants de son parti à l'unité et "à oeuvrer ensemble pour confirmer la première place du FLN sur la scène politique", soulignant encore que la participation de sa formation aux législatives du 12 juin prochain "sera une occasion pour préserver la place du parti".