Algérie: Start-up - La 1ère compétition nationale de robotique le 31 juillet à Alger

Alger — La première édition de la compétition nationale de robotique, ayant pour appellation "League of Robotics", aura lieu le samedi 31 juillet prochain au Palais de la culture Moufdi Zakaria d'Alger, a indiqué mercredi un communiqué de la société organisatrice.

Parrainée par le ministère de la Culture et des arts ainsi que par le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, le but de ce rendez-vous est de "valoriser les nouvelles technologies, de vulgariser les sciences techniques et d'offrir des opportunités aux étudiants et jeunes diplômés", a précisé la start-up "Techmology".

Cette compétition s'articule autour de l'innovation, la créativité et l'originalité dans le domaine de la robotique, a ajouté le communiqué.

Concernant les règles de la compétition, les participants devront concevoir deux robots : l'un autonome et l'autre téléguidé et chacun d'eux devra franchir une partie du parcours tracé par les organisateurs et représentant la carte de l'Algérie s'étendant de Tamanrasset à Alger et devisée en deux partie.

La première phase de la compétition consiste à ramasser différents minéraux et les mettre dans leurs usines respectives en utilisant le robot téléguidé, tandis que le robot autonome devra, au cours de la deuxième phase, surmonter des obstacles naturels et passer en revue quelques sites touristiques en Algérie, a conclu le communiqué.