Kenya: "Un processus transparent pour le vote d'octobre 2022 doit être mis en place immédiatement", demandent les chefs religieux du Kenya

Nairobi — " La Commission électorale indépendante (IEBC) continue de souffrir d'une grave crise de leadership et de crédibilité ", affirme le groupe de référence pour le dialogue des principales confessions religieuses du Kenya, dans un communiqué envoyé à l'Agence Fides.

"L'arrêt de la Haute Cour a jeté de sérieux doutes sur la capacité de la Commission à organiser et à gérer les élections générales prévues par la Constitution en août 2022", déclarent les chefs religieux en faisant référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 mai qui stipule que l'IEBC n'a pas le quorum pour mener à bien son mandat. Il n'y a actuellement que deux commissaires en poste plus le président Wafula Chebukati, après la démission de trois membres en 2018 et d'un en 2017.

"La Cour constitutionnelle a estimé que l'absence de quorum, comme le stipule la loi, empêche considérablement la commission de mener à bien des activités essentielles, plongeant l'IEBC dans l'incertitude", indique le communiqué.

Les chefs religieux demandent à l'IEBC de commencer à faire les préparatifs nécessaires pour le vote et de les communiquer aux Kenyans en temps utile pour renforcer la confiance dans les institutions. "Les préparatifs doivent inclure la nomination transparente des agents électoraux à tous les niveaux, l'achat de matériel électoral et la mise en place de systèmes de gestion et de transmission des résultats des élections."

"Nous demandons au Parlement de finaliser de toute urgence l'élaboration et la promulgation des différentes lois affectant les élections, notamment : un projet de loi sur les élections primaires au sein des différents partis politiques ; une loi régissant les référendums ; le projet de loi sur le financement des campagnes électorales ; le projet de loi sur la représentation des groupes d'intérêts spéciaux ; et le projet de loi sur l'égalité des sexes."

"Tout doit être fait pour garantir aux Kenyans des élections pacifiques, crédibles, libres et équitables en août 2022", conclut le communiqué.

Le groupe de référence pour le dialogue a été créé en 2016 pour s'assurer que le dialogue est le moyen de traiter les causes sous-jacentes du conflit et de la violence au Kenya. "Nous tenons à rappeler que les chefs religieux ont été à l'avant-garde de la défense de l'unité nationale et de la paix dans le pays", souligne le communiqué. Outre la Conférence des Évêques catholiques du Kenya, les organisations suivantes font partie du groupe : Alliance évangélique du Kenya, Conseil hindou du Kenya, Conseil national des Églises du Kenya, Organisation des Églises africaines instituées, Église adventiste du septième jour.