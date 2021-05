Cote d'Ivoire: Wara Tour 5 à Meagui et Soubré /Abou Nidal - « Nous sommes en mission pour la Première dame »

Ces deux villes constituaient la 3è et 4è étape de l'édition 2021 qui s'articule autour du concept "Une ville, une école". La tournée nationale de l'excellence en milieu scolaire intitulé "Wara Tour" initiée par l'artiste Abou Nidal était dans les villes de Méagui le 20 mai et le 22 mai à Soubré. Ces localités, zones cacaoyères, rentraient dans le viseur du thème de cette édition 2021 : « Non au travail des enfants dans la cacaoculture ». Au terme de cette tournée,

C'est dans une liesse populaire qu'Abou Nidal et les artistes ont été accueillis le 20 mai à Méagui par la population, les autorités administratives, politiques, éducatives et coutumières.

A Méagui tout comme à Soubré, après les civilités d'usages chez toutes ces autorités, la Caravane de sensibilisation a posé ses valises dans le village "Petit Béoumi" situé à 8km Méagui et le lendemain à Okroupo (Soubré). Reçu dans ces deux villages dans une ambiance fraternelle, l'artiste coupé-décalé Abou Nidal a expliqué aux populations la raison de sa visite.

« Nous sommes en mission pour la Première Dame Madame Dominique Ouattara, Présidente du Comité National des Actions de Lutte contre le Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants. Nous sommes venus vous sensibiliser sur le travail des enfants dans les plantations de cacao. Voici les deux livrets que nous allons distribuer. Le rouge interdit tous les travaux que l'enfant doit faire et le vert autorise les travaux que l'enfant peut faire les jours fériés, les congés et les vacances. La place des enfants n'est pas dans les champs, mais à l'école. Et l'école est obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire », a lancé le chanteur en présence de ses collègues les Garagistes, Delmas des Mousseurs, Saga la Légende et bien d'autres qui accompagnaient la caravane.

Après l'étape des villages, la cour de l'EPP Terre Rouge de Méagui et le Lycée Zadi Zaourou ont servi de cadre à la cérémonie de récompenses des meilleurs élèves. 20 dans chaque villes ont été ont été distingués avec des kits scolaires, des tablettes éducatives et des ordinateurs portables et plusieurs autres lots didactiques. Rappelons qu'une délégation du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle accompagne l'équipe du Wara Tour afin de sensibiliser la population à se faire vaccinier.

La caravane Wara Tour sera à Gagnoa le 25, à Lakota le 26 et à Divo le 28 mai.