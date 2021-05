Cote d'Ivoire: Basket-ball / Finales inter-ligue 2021 - Gagnoa fait le show, San Pedro se taille la part du lion

Après deux décennies d'absence, la Fédération ivoirienne de basket-ball a décidé de lancer ses activités à l'intérieur du pays. La sortie historique a eu lieu à Gagnoa, la capitale du Gôh. Précisément sur les play-grounds de la Place Laurent Gbagbo et des terrains des lycée 1 et 2 de la ville. Venus de sept régions du pays, les jeunes filles et garçons ont démontré pendant deux jours que le basket-ball reste vivant en dehors d'Abidjan.

La ferveur, le talent, la technique, il n'y avait rien à envier à ce qui se fait à Abidjan. Toutes les équipes sont montées en puissance. Ce qui a donné des finales époustouflantes.

Le public ne s'est surtout pas ennuyé. Notamment pendant cette finale des juniors garçons qui a vu la Ligue hôte de Gagnoa pilotée par l'inusable Hervé Koffi ravir le trophée 2021. Une finale brillamment remportée par Gagnoa face à Yamoussoukro (40-28).

Il y a eu surtout la razzia de la Ligue de San Pedro, qui a raflé la mise dans toutes les catégories où elle a présenté une équipe. D'abord dans la catégorie des vétérans, San Pedro a pris le dessus sur Man (43-40). En cadet garçon, Korhogo a été également balayé (39-17) devant une formation prometteuse emmenée par le brillant Alex Danon.

Au niveau des Minimes garçons, Yamoussoukro n'a pas réussi à contrarier les jeunes insulaires (11-28). Une razzia qui permet à San Pedro d'être désignée meilleure Ligue ivoirienne 2021, en tout cas sur ces finales 2021 des Inter-ligues.

Yamoussoukro n'est pas repartie bredouille de Gagnoa, la Ligue de la capitale politique s'est adjugé le trophée des Cadettes filles, après son exploit face à Gagnoa en finale (18-06).

Les retrouvailles sous le Fromager ont surtout été riches en enseignement pour la direction technique nationale. En effet, Blaise Amalanbian et son équipe ont pris beaucoup de notes. De manière exceptionnelle, les cadets ont vu leur podium s'élargir avec 5 primés.

Les cinq meilleurs talents issus des Ligues de Yamoussoukro (2), de Korhogo (2) et de San Pedro (1), en plus des gadgets et enveloppes reçus, intégreront la présélection de l'équipe nationale U16.

En plus d'avoir réhabilité les aires de jeu de la Place Laurent Gbagbo et des lycées 1 et 2, le président de la fédération ivoirienne de basket-ball, qui s'est déplacé avec la moitié des membres de son comité exécutif, a gâté les différents acteurs. Il leur a offert des équipements en vue du développement de la discipline dans leurs Ligues respectives.

Le séjour du président Mahama Coulibaly, dans le Gôh, lui a surtout permis de toucher du doigt les réalités des Ligues. Il a échangé avec les uns et les autres afin de les amener à s'approprier la politique fédérale.

Assisté de son premier vice-président, Fétigué Ouattara, le patron de la Fibb dit attendre des Ligues, une organisation administrative lisible et moderne avec un local abritant le siège des Ligues. Des entités locales capables de s'assumer sur le terrain. Avant d'attendre un appui de la faîtière.

Cette vision fédérale devrait permettre de détecter des talents pour, à terme, des équipes régionales compétitives qui participeront d'ici 2024 au championnat national.