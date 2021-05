Congo-Brazzaville: Football - Transferts - Kakuta désiré en Angleterre, Bolasie en Turquie

La saison s'achève quasiment en Europe, laissant la place au mercato d'été. Et les Congolais sont concernés par cette période de mouvement.

Meilleur Africain de la Ligue 1 française (Prix Marc Vivien Foé), le dépositaire de jeu international congolais Gaël Kakuta (29 ans) a été un surhomme à Lens, avec 11 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions en Ligue 1. Il a porté le club promu qui termine à la 7e place. Et sa saison très aboutie n'a pas échappé à l'univers du football. Aussi est-il convoité en France et en Angleterre. Le Stade Rennais a un œil sur lui pour suppléer le départ de Clément Grenier et apporter de l'inspiration dans le jeu du club coaché par Bruno Genesio.

Prêté à Lens par Amiens avec option jusqu'au 30 juin prochain, Gaël Kakuta intéresse aussi Newcastle en Angleterre dont les représentants ont contacté les proches de l'ancien joueur de Chelsea en vue d'un éventuel transfert. Le joueur plaît à d'autres clubs anglais comme Fulham (relégué en Championship) où il est aussi passé au cours de sa carrière, ainsi que Crystal Palace et Watford (promu en en Premier League). Le Léopards n'a pas encore prolongé avec Lens son club formateur. Parlant de son avenir, il avait déclaré une fois : « Moi, je suis Lensois. Mon but est de rester ici. Je suis ici. Il n'y a pas que moi qui vais être associé à d'autres clubs. Lens fait une bonne saison, tout le monde est bien ici. Ça facilite les choses ».

Son coéquipier en sélection, Yannick Bolasie (31 ans) de Middlesbrough en Championship (D2 anglaise) est désiré en Turquie. Libre de tout contrat, il pourrait peut-être une fois de plus quitter l'Angleterre, lui qui a aussi joué en Belgique et au Portugal. La presse turque l'annonce dans trois clubs, Beziktas, Sivasspor et Tranbzospor. Mais Boro songe aussi à conserver le Congolais qui a eu un impact important dans le jeu du club, avec son coéquipier en sélection Neeskens Kebano. Cependant, ses conditions salariales (200 mille livres sterling par mois) fixées par le joueur semblent élevées pour Middlesbrough Ce dernier aussi a dit adieu aux supporters de Boro, mais rien n'est encore précisé sur sa prochaine destination.

Luyindama et Botaka

Pour sa part, le défenseur international Christian Luyindama Nekadio pourrait ne pas être conservé à Galatasaray en Turquie. Selon des médias locaux, la porte lui est ouverte pour un éventuel départ. Arrivé en 2019 à 6 millions d'euros en provenance de Standard de Liège, il ne partira pas à plus ou moins de 8 millions d'euros. Convoité en Angleterre, il intéresse aussi Fenerbahçe sur place en Turquie. Quant à Jordan Rolly Botaka, son avenir paraît incertain à Charleroi avec la venue d'un nouvel entraîneur. Prêté avec option d'achat par La Gantoise, il paraît changer d'air au cours de ce mercato estival. La presse belge semble formelle : Botaka ne sera pas carolo la saison prochaine. Wait and see.