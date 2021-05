Afrique: L'académie de Louga prime ses lauréates au concours régional "miss maths-miss sciences"

Louga — La collégienne Sokhna Binetou Mbaye et la lycéenne Awa Guèye ont remporté le concours régional "miss mathématiques" et "miss sciences" dans la région de Louga et vont représenter cette académie au concours national.

Elève en 4e au CEM El Hadji Djily Mbaye de Louga, Sokhna Binetou Mbaye a été primée miss mathématiques au niveau régional à l'issue de la 10e édition du concours miss maths-miss sciences.

Awa Guèye, nouvelle "miss sciences" de la région de Louga, est inscrite en seconde S au lycée de Léona.

"Je suis très heureuse et satisfaite. Je remercie mes parents et mes professeurs pour le soutien apporté. C'est grâce à eux que j'en suis arrivée à ce résultat", a déclaré la collégienne, mercredi, au terme de la cérémonie de remise des prix aux lauréates.

La nouvelles "miss mathématiques", 15 ans, dit s'être préparée à participer à ce concours depuis la classe de 6ème.

"Je m'y suis préparée depuis très longtemps et aujourd'hui, c'est un souhait qui se réalise", a ajouté Sokhna Binetou Mbaye dont le rêve est de devenir plus tard médecin.

De telles initiatives sont pour "motiver les filles à s'intéresser davantage aux matières scientifiques", note-t-elle, promettant de faire de son mieux pour représenter dignement la région de Louga lors du concours national.

Se disant très fières de remporter ce prix, Awa Guèye, la nouvelle "miss sciences" de la région de Louga, rêve d'embrasser un jour la profession d'avocat, malgré ses aptitudes dans les matières scientifiques.

Son ambition est de se donner les moyens de pouvoir défendre les filles et les femmes victimes de violences. "Les violences faites aux femmes et aux filles me touchent énormément et j'aimerais les aider plus tard", a-t-elle insisté.

Awa Guèye assure de sa détermination à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés : "J'habite à 7 km de mon école, raconte-telle. Chaque jour, je me lève tôt pour aller à l'école. Au début, c'était très difficile, mais j'ai fini par m'y habituer, parce que mon seul objectif est la réussite".

En plus d'être brillante dans les matières scientifiques, l'élève en seconde S est aussi une source de motivation pour ses camarades de classe et ne cesse de leur rappeler en class qu'aucune matière n'est à négliger.

La nouvelle inspectrice d'académie de Louga, Penda Bâ Wane, s'est réjouie de l'organisation de ce concours et a rappelé que cette initiative vise à "encourager les filles à faire preuve d'esprit scientifique et technique comme les garçons".

"Nous allons voir avec les enseignants, les formateurs et le comité d'organisation comment accompagner les deux lauréates à être plus confiantes et plus les préparer à représenter l'académie au niveau national", a souligné Mme Wane.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Modou Thiam, a félicité les lauréates qui selon lui "se sont surpassées et sacrifiées" pour en arriver là.

Selon lui, "la culture de l'excellence doit être" retrouvée à tous les niveaux et dans les différents programmes.

"Nous ne pouvons pas construire des élites sans mettre l'accent sur l'excellence. Je vous invite à cultiver cela en travaillant jour et nuit et à aller au-delà des cours dispensés à l'école. Si nous voulons atteindre l'émergence, il nous faut construire des ressources humaines de qualité", a-t-il lancé à l'endroit des élèves.