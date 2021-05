Congo-Kinshasa: Eruption volcanique de Nyiragongo - François-Xavier Beltchika évoque la nécessité d'envisager la délocalisation de Goma

Le président du Congrès des démocrates pour le progrès social (CDPS) estime que l'étendue de l'espace territorial vers Sake serait le site convenable.

Au lendemain de l'éruption volcanique du Nyiragongo, le parti CDPS et le regroupement politique Coalition des patriotes pour la République (Copr) ont adressé à la population de Goma un message de compassion, de solidarité et d'exhortation. Ils ont invité, le 25 mai, le gouvernement à réfléchir sur la nécessité d'envisager le déplacement du chef lieu de la province du Nord-Kivu dans un environnement qui la soustrait des menaces du volcan et de la hantise permanente des populations de Goma.

A en croire le président national du CDPS et président du bureau exécutif de la Copr, Francois-Xavier Beltchika, le gouvernement congolais devrait se pencher sur la question de la délocalisation de la ville de Goma, à travers le ministère de l'aménagement des territoires pour l'option à lever et les aménagements nécessaires avec le concours d'autres ministères sectoriels. Il a estimé, à cet effet, que l'étendue de l'espace territorial vers Sake pourrait, éventuellement répondre aux critères d'un site convenable qui épargnerait un jour la population de Goma d'un cataclysme irréversible éventuel.

« Le contexte actuel de la situation à l'est du pays, la connaissance de l'histoire de Nyiragongo et la dangerosité qu'elle présente, permettraient la matérialisation d'une telle initiative, avec l'appui de la coopération bilatérale et multilatérales », a expliqué le président du CDPS. Ce message du CDPS coïncide avec les séismes les plus violents enregistrés aux environs de la ville de Goma depuis la fin de l'éruption volcanique de Nyiragongo et qui font craindre le pire aux scientifiques.

« Nous les (nos sœurs et frères atteints par cette catastrophe naturelle) exhortons, par ailleurs, à plus de prise de conscience collective nationale indispensable pour triompher de divers et multiples défis à relever pour l'avènement d'une paix réelle qui assure directement le vrai développement de la zone est du pays, et indirectement l'ensemble de la nation », a déclaré François-Xavier Beltchika.