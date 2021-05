Cote d'Ivoire: Journée de la libération de l'Afrique - L'Etat ivoirien invité à ratifier toutes les conventions relatives aux travailleurs migrants

La Plateforme des centrales syndicales sur la migration-Côte d'Ivoire (Pcsm-Ci) a organisé, le mardi 25 mai 2021, à la bourse du travail, à Treichville, la Journée de libération de l'Afrique.

Organisée en collaboration avec le Réseau syndical migration de la Csi-Afrique (Atumnet) et l'Ong Initiative des personnes pour le développement (Dip), cette journée vise à la promotion de l'unité et la solidarité entre les peuples et les Etats africains.

Le quatrième secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (Ugtci), Akanza Koffi Joseph, au nom des centrales syndicales membres de cette plateforme, a félicité les organisateurs de cette journée. Pour lui, elle vise à diminuer le phénomène de la migration. « Nous souhaitons que cette cérémonie ait tout son sens, celui de penser, de faire et d'être pour les autres. Parce que le mouvement African rising le faisant, attire l'attention de la communauté internationale sur le fait de la non acceptation de l'autre comme il est », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur de la Pcsm-Ci, Honorat Tano, a rappelé que cette journée vise à faire un plaidoyer contre le racisme, la xénophobie. « En Côte d'Ivoire, nous avons assisté à un évènement malheureux et nous condamnons fermement cela. Nous félicitons l'Etat de Côte d'Ivoire pour la diligence par rapport à la condamnation du principal acteur, et nous demandons également à l'Etat de ratifier les conventions sur les travailleurs migrants, de mettre en place une politique migratoire au niveau national », a proposé Honorat Tano.

Il a demandé aux travailleurs migrants de s'intéresser davantage aux organisations syndicales afin de maîtriser la législation nationale. Le coordonnateur de la Pcsm-Ci a également rappelé que l'objectif est de féliciter le Qatar pour les efforts louables visant à améliorer les droits des travailleurs migrants ; d'appeler l'ensemble des Etats, plus particulièrement la Côte d'Ivoire, à soutenir la Coupe du monde Fifa 2022 au Qatar. Et d'inviter les autres Etats arabes, à savoir l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes unis, l'Oman, le Liban et le Koweït à imiter le Qatar dans l'élimination du système « kafala ».

« Pour nous, c'est une journée pour renouveler l'espoir et rappeler que nos aspirations à parvenir à une société égalitaire où notre prospérité est partagée dans la paix et l'harmonie, est une lutte que nous devons continuer à mener, en mettant l'accent sur le racisme et les attaques racistes contre les Africains, les Noirs et les peuples d'ascendance africaine partout dans le monde », a souligné Marceline Douai, dans une déclaration produite par la Pcsm-Ci, à l'occasion de cette journée.

« Nous appelons l'Assemblée générale des Nations unies à adopter la création d'un forum permanent des Nations unies sur les personnes d'ascendance africaine (Un-Pfpad) », a-t-elle poursuivi.

A noter que le thème retenu cette année est : « Le panafricanisme au 21è siècle : notre santé, nos droits, notre avenir » pour tenir compte de la pandémie à coronavirus.

Les Centrales syndicales membres de cette plateforme sont : Ugtci, Humanisme, Dignité, Fesaci et Unatr-Ci.