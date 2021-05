Congo-Kinshasa: Eruption volcanique à Goma - L'Unicef préoccupée par la situation des enfants

Dans un communiqué de presse rendu public, l'Unicef se dit profondément préoccupée par la situation des enfants à Goma alors que la ville est aux prises avec des secousses fréquentes à la suite de l'éruption du volcan le 22 mai.

« Nous savons que des enfants ont été blessés lorsqu'un bâtiment s'est effondré ce mardi 25 mai à quelques pas du bureau de l'Unicef à Goma », indique la source onusienne. Et d'ajouter : « Nous continuons à travailler 24 heures sur 24, avec nos partenaires et les autorités locales congolaises, pour apporter un soutien à tous les enfants et leurs familles touchés par l'éruption du volcan à Goma et dans les environs ».

Pour un rappel, l'Unicef a signalé que plus de cent cinquante enfants ont été séparés de leur famille et plus de cent soixante-dix enfants seraient portés disparus alors que des personnes avaient fui la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, à cause de l'éruption du mont Nyiragongo la nuit dernière. On s'inquiète également du retour des centaines de personnes à Goma qui vont trouver des maisons endommagées et des pénuries d'eau et d'électricité.