Congo-Brazzaville: Prorogation de l'état d'urgence - Les députés déplorent l'absence des données scientifiques

Réunie en 12e session extraordinaire le 25 mai sous la direction de son 1er vice-président, Léon Alfred Opimbat, l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de prendre des dispositions nécessaires pour lui faire parvenir les données de la coordination nationale quelques jours avant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Les députés viennent pour la 21e fois d'autoriser la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le projet de loi a été approuvé quelques heures seulement après son adoption en conseil des ministres. Une démarche qui ne permet pas à la représentation nationale d'engager de véritables débats. C'est ainsi que la commission des lois et affaires juridiques a émis le vœu de recevoir du comité des experts toutes les informations nécessaires avant d'accorder l'autorisation.

« Au niveau de la commission, nous aurions aussi à nous préoccuper de ces résultats en convoquant le ministre de la Santé à cet effet. Nous ne serons pas amenés à traiter à chaque fois la prorogation parce que cela tient à la contrainte de ne pas créer un vide juridique. Il est souhaitable que le gouvernement statue sur la prorogation un ou deux jours à l'avance pour donner la possibilité au parlement de faire son travail d'investigation, de recherche pour éclairer la lanterne des représentants du peuple... », a souhaité le président de la commission des lois et affaires administratives, Fernand Sabaye.

Les députés ont également recommandé au gouvernement de leur accorder une dérogation afin de permettre à certains élus restés à la maison depuis près de quinze mois de regagner l'hémicycle. Le but est d'améliorer la qualité de la participation des députés aux séances plénières. « Les députés ont été vaccinés, il y a possibilité d'organiser une distanciation plus efficace et de ce point de vue, leur participation effective renforcerait la légitimité de nos délibérations. La mesure exceptionnelle actuelle ne remet pas en cause cette légitimité, mais nous prive quand même des apports importants des représentants du peuple qui vivent la réalité dans leurs circonscriptions », a plaidé Fernand Sabaye.

Les députés ont, par ailleurs, déploré le manque de communication de la part du gouvernement et le non-respect des mesures barrières édictées par les autorités. Concernant la vaccination, le 1er vice-président de l'Assemblée nationale pense qu'il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire. Pour le Congo, il faut environ trois millions de personnes vaccinées alors que le pays est encore à moins de 100 mille vaccinés, soit 3%. « A ce jour, le Congo enregistre un taux de couverture vaccinale contre la pandémie à coronavirus de l'ordre de 3%. Le gouvernement doit créer toutes les conditions pour améliorer ce taux et espérer avoir une immunité collective dans les délais raisonnables », a invité Léon Alfred Opimbat.

Pointe-Noire demeure l'épicentre

Défendant le projet de loi à la chambre basse du parlement, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones Aimé Ange Wilfrid Bininga, a souligné que la lutte contre le coronavirus n'était pas seulement l'affaire du gouvernement mais tous. « Le virus initial qui a été identifié en Chine a subi une mutation et on parle de plus en plus des variants. Dans notre pays, nous en avons enregistré. Ce qui nous pousse donc à plus de prudence, plus d'efficacité dans l'action de riposte. Nous demanderons au ministère de la Santé de faire l'effort de nous fournir les données scientifiques pour alimenter le débat. Pointe-Noire demeure l'épicentre de l'épidémie. Sur les 60 nouveaux cas confirmés de Covid-19 dans le pays, 21 l'ont été à Brazzaville et 39 à Pointe-Noire, soit 60% », a déclaré Aimé Ange Wilfrid Bininga.

D'après lui, le relâchement observé actuellement dans le respect des mesures barrières inquiète. L'une des recommandations de la coordination nationale consiste à intensifier la communication relative aux mesures, parmi lesquelles la vaccination et la prise de conscience de la population.