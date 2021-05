Congo-Kinshasa: Aménagement du Territoire - L'Union Européenne soutient le processus de la réforme du secteur

Hier, mardi 25 mai 2021, l'ambassadeur de l'Union Européenne auprès de la RDC, Jean-Marc Châtaigner, a échangé avec le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire, Me Guy Loando Mboyo. Le financement de la deuxième tranche du processus de la Réforme de l'Aménagement du Territoire, lequel est actuellement soumis à une évaluation à mi-parcours a fait l'objet du plaidoyer du Ministre de tutelle au cours de cette audience qu'il a accordée à ce diplomate européen.

En effet, étant membre du Conseil d'Administration de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale (CAFI), l'Union Européenne accorde un intérêt particulier à la réussite de ce processus. C'est pourquoi, Jean-Marc Châtaignier a laissé entendre que tout sera mis en œuvre pour rendre plus optimal ce mécanisme en RDC. «C'était l'occasion d'aborder avec le Ministre d'Etat les différents sujets dont nous traitons ensemble, évidemment des sujets liés à l'Aménagement du Territoire. L'Union Européenne appuie de façon importante un certain nombre de réserves naturelles des parcs nationaux liés à l'ICCN. Pour nous, il y a toute une question de sécurisation foncière, de reconnaissance de titres de ces zones. Nous avons discuté de ces aménagements spatiaux avec le Ministre d'Etat», a déclaré l'Ambassadeur de l'UE auprès de la RDC au sortir de l'échange qu'il a eu avec Me Guy Loando Mboyo.

Dans la même optique, Jean-Marc Châtaignier dit soutenir un autre mécanisme qui s'appelle CAFI, qui est un mécanisme qui finance les structures d'Aménagement du Territoire. «Et nous avons discuté de la façon de la rendre plus optimale au Congo», renchérit-il devant la presse.

Le plaidoyer du Ministre d'Etat de l'Aménagement du Territoire n'a pas seulement concerné le décaissement de la deuxième tranche mais aussi l'augmentation de cette enveloppe pour permettre à son pays de mener à bien le processus de la Réforme de l'Aménagement du Territoire.

Il convient de préciser qu'une fois dotée des outils et instruments d'Aménagement du territoire qu'il lui faut à savoir la politique nationale d'Aménagement du territoire (PNAT), la loi, le Schéma national d'Aménagement du Territoire (SNAT) et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'Aménagement du territoire, la RDC sera en mesure de bien surveiller et contrôler tant soi peu son territoire en vue d'éviter la survenue des catastrophes naturelles à l'image de l'éruption volcanique de Nyiragongo enregistrée au Nord-Kivu.