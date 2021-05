Angola: Covid-19 - Vaccination de 888.105 angolais

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a annoncé ce mercredi à Luanda que 888.105 citoyens avaient été vaccinés.

Parmi ceux-ci, a-t-il dit, 672.043 ont pris la première dose et 216.062 ont déjà reçu la deuxième dose.

Franco Mufinda a également annoncé que 29.316 personnes avaient été vaccinées mercredi, parmi lesquelles 8.896 ont reçu la première dose et 20.420 la deuxième dose.

Le gouvernant a souligné ainsi la nécessité pour les citoyens des groupes prioritaires de visiter les centres de vaccination disséminés dans tout le pays.

Pour le processus de vaccination, l'Angola a déjà acheté six millions de doses de Spoutnik V et a reçu, par le biais de l'initiative Covx et du gouvernement chinois, 824 000 doses d'Astrazeneca et de Sinopharma.

Le plan de vaccination actuel prévoit de vacciner environ 15,7 millions d'Angolais de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, ainsi que de permettre le retour au fonctionnement normal des activités économiques et sociales.