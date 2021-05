Angola: Le Président angolais présente les excuses pour les exécutions du 27 mai

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est excusé ce mercredi publiquement et a demandé pardon à la nation pour les événements du 27 mai 1977, qui ont abouti à l'exécution sommaire d'un nombre indéterminé d'Angolais.

« (...) Au nom des victimes des conflits et des Angolais en général et au nom de l'État angolais, nous présentons nos excuses publiques et demandons pardon, pour le grand tort que les exécutions sommaires ont causé à cette époque et dans ces conditions », a souligné le Président de la République dans son discours à la Nation.

Dans un message adressé à la nation sur les victimes des conflits politiques, entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, le Chef de l'Exécutif a précisé que ces excuses publiques et ce pardon ne se limitent pas à de simples mots.

"Cela reflète notre sincère regret et notre volonté de mettre fin à l'angoisse que les familles ont portée avec elles au fil des ans, en raison du manque d'informations sur le sort réservé à leurs proches", a-t-il déclaré.

Le Président João Lourenço a, en revanche, exprimé la nécessité de travailler en permanence pour panser définitivement les blessures encore présentes dans les conflits politiques angolais.

Il a rappelé que le 4 avril 2002, le pays a entamé un processus de réconciliation nationale, largement applaudi et encouragé, notant qu'il doit être continu et avec l'engagement de le renouveler sans cesse pour qu'il se renforce et se consolide.

Il a fait savoir que c'était dans ce contexte que, par arrêté présidentiel, du 16 mai 2019, la Commission de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques avait été créée.

Le Président de la République a reconnu que la Commission travaillait dans un environnement d'harmonie avec les représentants des partis politiques disposant de sièges parlementaires, les membres des organisations de la société civile et les membres des familles des victimes.

"A cette époque, cela semblait être un autre exercice cosmétique qui n'avait pas d'objectif clair à atteindre, mais peu à peu le scepticisme de beaucoup laissait place à l'espoir que le processus paraissait sérieux", a-t-il souligné.

Ce jeudi marque 44 ans depuis les événements tragiques qui ont endeuillé le pays le 27 mai 1977, à un moment où seulement deux ans s'étaient écoulés depuis la proclamation de l'indépendance nationale pour laquelle nous nous sommes tant battus.

Selon le Président João Lourenço, à l'époque, personne n'imaginait que les divisions internes des mouvements de libération seraient transportées à l'intérieur du pays après l'indépendance et avec des conséquences si tragiques qu'elles ont laissé de profondes blessures dans le cœur des Angolais.

À propos, il a rappelé qu'un groupe de citoyens angolais avait mené une tentative ratée de coup d'État, tuant de hautes personnalités du pouvoir institué, en particulier le ministre Saidy Vieira Dias Mingas, les commandants Paulo Silva Mungongo "Dangereux", José Gabriel Paiva "Bula", Eugénio Veríssimo da Costa "Nzaji", entre autres.

Il a reconnu que, dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel, la réaction des autorités à l'époque était disproportionnée et poussée à l'extrême, avec des exécutions sommaires menées par un nombre indéterminé de citoyens angolais, dont beaucoup étaient innocents.

Pour lui, la position d'un État face à des situations défavorables et extrêmement stressantes doit, dans la mesure du possible, être pesée et limitée par les responsabilités de l'État dans la défense de la Constitution, de la loi et de la vie humaine.

"Actuellement, nous pouvons dire que la confiance a vaincu le scepticisme et que le succès des travaux de la Commission a encouragé le Chef de l'Etat à marquer un pas important qu'il va annoncer aujourd'hui", a-t-il admis.

Le Président de la République comprend qu'il n'est pas temps de pointer du doigt les coupables, mais "il est important que chacun assume ses responsabilités".