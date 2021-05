Madagascar: Ambanja - Bonne récolte de vanille

Malgré une chute des prix, la campagne 2021-2022 de vanille est marquée par une récolte plutôt bonne. L'abondance de l'offre va reduire davantage le prix.

CINQ jours après l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de vanille verte dans le district d'Ambanja, les produits inondent les différents marchés contrôlés organisés dans les fokontany et communes producteurs. Malgré l'attentisme du Conseil National de Vanille qui devait proposer le prix plancher officiel au gouvernement, la commercialisation passe bien entre les collecteurs et les planteurs.

Ceux-ci déterminent le prix à leur aise dans un débat. Jusqu'ici , le prix de la reine des épices à Madagascar stagne à 75 000 Ariary au niveau de tous les marchés contrôlés, tandis qu'à Anjiabe-Nosy Komba dans la préfecture de Nosy Be, le prix final est fixé à 50 000 Ariary , même si les planteurs insistaient sur 110 000 Ariary , après une longue discussion. A noter que le marché contrôlé de l'île aux parfums vient de démarrer lundi dernier, cependant aucune transaction n'est enregistrée le lendemain selon Tagnina Romulad , directeur régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat DIANA.

Cas similaire pour les marchés aux environs de la commune urbaine d'Ambanja car selon toujours les explications, la collecte a connu un ralentissement en attendant pour cette semaine le déblocage des fonds de quelques collecteurs. Les achats reprendront semaine prochaine . De fait, cette année, la campagne , marquée par la crise du Covid-19, est bonne parce qu'elle a enregistré une production plus importante et différente de celle des années précédentes . Sur ce, les opérateurs dans la filière restent optimistes pour l'année 2021 car Il y a donc des tonnes de stock de vanille verte à écouler sur le marché. « La vanille verte abonde actuellement les marchés locaux et la collecte dépend essentiellement des fonds disponibles » affirme un opérateur dans le secteur.

Baisse des prix

Toutefois , la nouvelle campagne 2021-2022 de cet or noir est également marquée par une baisse notable des prix au niveau des agriculteurs. De nombreux planteurs de vanille dans les zones productrices d'Ambanja ont déploré que cette baisse n'est pas tout à fait à leur profit . Ils dépensent trop durant toute l'année et pendant la préparation . Le manque des matériels leur fait aussi défaut , sans parler les rémunérations des gardiens embauchés pour assurer la sécurité des produits sur les champs à cause de la recrudescence des voleurs. « On est sur le qui-vive en permanence. Beaucoup d'entre nous dormons au milieu des plantations pour surveiller nos récoltes » affirme Richno, un planteur d'Ambalavelona, qui a fait appel aux gouvernants à libérer la transaction afin d'éviter l'insécurité. « Que la commune récupère seulement ses ristournes au niveau de la barrière économique et nous faisons la transaction discrètement afin d'éviter la criminalité dans les zones de production», poursuit-il.

Quoi qu'il en soit, cette filière est ainsi confrontée aux problèmes. Il s'agit de la baisse de la qualité à cause d'une cueillette précoce. En effet, les planteurs préfèrent cueillir leur vanille même immature en raison de la recrudescence des vols sur pied. À cette criminalité vient s'ajouter le blanchiment d'argent issu du trafic de tout genre . » En outre, la vanille, l'un des pour voyeurs de devises à Madagascar, est donc une source importante d'argent si bien qu' elle suscite les vols.

Malheureusement, ce phénomène est en général, source de vindicte populaire.