Madagascar: Judo - Beby Mahita promue 3e dan

L'ancienne judokate du Cosfa, Beby Mahita, s'est convertie en technicienne professeure de judo en France. Elle avait raflé des titres et des médailles en tant que compétitrice.

Post carrière de compétitrice. La multiple championne nationale, médaillée d'or des Jeux des îles et médaillée de bronze du championnat d'Afrique, Beby Mahita Bedos, âgée actuellement de 41 ans, a été promue au grade de ceinture noire 3e dan le 8 mai.

Elle évolue à Pézenas Montpellier en France depuis 2016 et a actuellement la double nationalité francomalgache. Elle a eu son 2e dan en 2007 juste avant les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) sur le sol malgache. Elle a commencé le judo à l'ENS/EPS en 1998 et a vite intégré l'équipe nationale (2005-08).

Dans son palmarès, elle est championne de Madagascar (2004-08), championne universitaire (2000-2001-2002). Elle était classée 6e au ranking africain en 2008. La même année, Beby a été médaillée de bronze au championnat d'Afrique au Maroc, médaillée de bronze au Tournoi international de Yaoundé et celui de Maurice 2008, double médaillée d'or des JIOI 2007 à Madagascar catégorie -57 kg et par équipe.

En 2006, elle décrochait le bronze au championnat d'Afrique à Maurice, l'argent au Tournoi international de la Réunion, l'or au Tournoi international de Madagascar et deux argents en 2005 au TI Madagascar en open et -57 kg. En vue de sa préparation aux JO de Pékin 2008, Beby avait été boursière de Confejes (2005- 07) puis avait suivi un stage au centre de Casablanca au Maroc en 2008.

Technicienne

Après plus de cinq au point mort, elle a repris le judo avec son fils en 2016. Elle a suivi des formations et des stages pour obtenir différents diplômes et certificats. Entre autres le diplôme d'État, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'Education populaire et du sport, mention éducateur sportif judo jujitsu, dont les évaluations s'étaleront du 25 mai au 10 juin. En tant qu'arbitre, elle a validé l'UV3, des points en compétition en mars 2019, l'UV4 en novembre de la même année, l'UV2 en examen technique en février 2021, et le dernier, l'UV1 en kata (Goshin Jitsu et Katame no kata), validée le 8 mai dernier, qui est l'équivalent du grade de ceinture noire 3e dan.

Elle poursuit à présent le programme du 4e dan. «Mon nouveau défi est d'ouvrir une section éveil judo pour les 4 à 6 ans à Pézenas pour la rentrée de septembre 21 avec notre club local Conti », lance-t-elle. Beby est depuis 2020 coordinatrice et professeure de judo et taïso au sein de l'association Conti culture et sport. Elle est aussi animatrice multisports à la mairie de Pézenas, outre les deux clubs qu'elle gère, l'US Tourbes et le Judo club de l'Hérault.