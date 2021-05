Madagascar: Société civile et vaccination - « Mettre à la disposition des citoyens toutes les informations nécessaires »

La société civile a procédé à une enquête sur la perception des gens concernant la vaccination.

Le CCOC a organisé récemment une séance d'informations et d'échanges pour permettre aux responsables de la Santé publique et aux autres experts du milieu médical et sanitaire d'informer et d'échanger avec les citoyens sur le plan national de déploiement et de vaccination et son opérationnalisation.

Selon cette société civile, « cette initiative permet de mettre à la disposition des citoyens toutes les informations nécessaires pour garantir la liberté de leur choix de se faire vacciner ou pas, car il est important d'établir une culture de transparence et de redevabilité des responsables étatiques envers la population surtout sur un sujet majeur impactant la vie de chaque citoyen ». Notons que trois panélistes issus du milieu médical, sanitaire et associatif ont été présents pour enrichir la séance d'informations et d'échanges. La séance a également vu la contribution de 100 participants sur la plateforme Zoom, et 33 followers sur la page Facebook du CCOC. L'audience a été composée par des responsables provenant du secteur public, du secteur privé médical ou non, de la société civile et par des citoyens Lambda.

Perception des citoyens. La chargée des projets du CCOC a procédé à une brève présentation des résultats d'une enquête réalisée par Transparency International dans le cadre du projet "Aramaso", auprès des trois chefs-lieux de région des trois zones du projet. L'objectif étant de connaître les perceptions des citoyens par rapport aux vaccins anti-Covid-19, ainsi que les mesures prises par l'Etat contre la pandémie. D'après cette étude, sur 1.700 individus, âgés de 18 ans et plus interrogés, 79% des citoyens connaissent déjà l'existence du vaccin.75% acceptent l'introduction du vaccin dans notre pays. 92% aspirent à ce que les citoyens aient le libre choix de se faire vacciner ou non ; et 96% demandent à ce que le vaccin soit gratuit, c'est-à-dire pris en charge par le Gouvernement et/ou ses partenaires. Lors de la séance de questions-réponses aux suggestions avec la participation des citoyens en ligne, ces derniers ont posé bon nombre de questions. Citons, entre autres, quel type de vaccin est adapté ? Quels sont ses composants ? Covishield et Astrazneca sont-ils similaires ? Est-ce qu'il est possible de choisir un autre type de vaccin dans la mesure où celui-ci est disponible ? Au vu de ces questions, il est constaté que les citoyens sont fortement intéressés par le sujet.