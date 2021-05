Madagascar: Basketball - Tous les championnats nationaux maintenus

Le deuxième semestre du calendrier de la FMBB sera très chargé.

Les calendriers des championnats nationaux de basket-ball se précisent. Toutes les compétitions programmées pour la saison 2021 sont maintenues.

Neuf championnats nationaux de différentes catégories sont programmés dans le calendrier de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB) pour cette année. Le comité exécutif, à l'issue de la réunion de cette semaine, a confirmé que ces sommets sont tous maintenus. Pourtant, compte tenu du calendrier des examens officiels et en raison du contexte sanitaire imposé par la Covid-19, des changements ont été apportés, sur les dates initiales. Un marathon de compétitions est, de ce fait, en vue au deuxième semestre de l'année.

Le championnat de Madagascar N1A hommes et dames marquera le début de la saison 2021. La première phase de ce rendez-vous phare, qui attire le plus l'attention des férus du ballon orange, se déroulera finalement du 10 au 18 juillet dans la ligue Haute Matsiatra. La deuxième phase prévue s'étaler du 2 au 10 octobre dans la Capitale clôturera la saison des compétitions. Trois autres rencontres ont connu un changement. Prévu initialement se dérouler du 3 au 10 juillet, le critérium U12 filles et garçons sera reporté pour fin juillet, du 25 juillet au 1er août, toujours dans la Capitale. La ligue de la SAVA accueillera cette année les championnats nationaux N1B. Les dates initialement prévues étaient du 17 au 25 juillet mais l'instance nationale est obligée de les ajourner d'un mois, notamment du 21 au 29 août.

Les championnats nationaux N1B dames seront jumelés avec les championnats U20 garçons. Ces joutes sont programmées du 4 au 12 septembre dans la ligue Boeny. Par ailleurs, les dates pour les championnats jeunes et vétérans restent inchangées et les lieux de rencontre seront décentralisés dans les autres ligues régionales. Les sommets U14 filles et U14 garçons se joueront du 7 au 15 août dans la ligue Atsinanana. Les vétérans s'affronteront dans la ligue Atsimo-Andrefana du 21 au 29 août. Les championnats U16 filles et garçons auront lieu du 4 au 12 septembre à Alaotra Mangoro, tandis que la catégorie U18 sera en lice dans la ligue Vakinankaratra à partir du 18 au 26 septembre. En raison de ce changement, la FMBB a précisé que chaque club aura, jusqu'au 30 juin, la possibilité de renouveler son certificat de conformité.