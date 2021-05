Madagascar: Affaire Midongy Atsimo - Chevalier de l'ordre national aux deux militaires morts au combat

Réinstaurer la paix et la sécurité dans tout le territoire national est l'objectif du redéploiement des éléments des forces armées dans les zones les plus reculées.

Le ministre de la Défense nationale (MDN), le général Richard Rakotonirina l'a réitéré, mardi, lors de la présentation des derniers hommages aux deux militaires tués durant les accrochages avec des "dahalo" survenus à Midongy Atsimo, dimanche matin. Il s'agit de l'adjudant Celin Razafindraroty et du soldat de première classe Etsiseke Ramiandrisoa. Reconnaissant des faits d'armes, du dévouement et du courage qu'ils ont fait preuve, envers la patrie et leurs compatriotes, l'Etat a élevé Celin Razafindraroty au grade d'adjudant-chef et Etsikeseke Ramiandrisoa au grade de caporal. Présent à cette cérémonie qui s'est déroulée au camp de la 5e Brigade légère d'intervention du Génie militaire à Farafangana, le Chef d'État-Major de l'Armée de terre, le Général Jean Aimé Rakotoniaina a remis une lettre de reconnaissance aux trois militaires qui sont sortis indemnes de ces accrochages meurtriers.

Il s'agit respectivement du soldat de première classe Amis Vivian Valeria, du soldat de deuxième classe Avisoa Manahira et du soldat de deuxième classe Jean Jacques Miandrisoa. Présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes au nom de l'ensemble des forces armées ainsi que de l'État malgache, le MDN a promis de faire tout ce qui est possible pour traquer les "dahalo" qui ont commis ces actes. Pour signifier sa gratitude aux défunts, le Président de la République Andry Nirina Rajoelina, qui était également représenté par le Ministre de la Fonction publique et des Lois sociales, Gisèle Ranampy, a élevé l'adjudant-chef Celin Rafindraroty et le caporal Etsikeseke Ramiandrisoa au grade de Chevalier de l'ordre national à titre posthume.