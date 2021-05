Madagascar: Secteur des assurances - SAHAM devient Sanlam Madagascar

Le secteur des assurances figure parmi les filières qui ont résisté à la crise sanitaire. Mieux, la pandémie a incité les assureurs à développer de nouveaux produits.

La compagnie d'assurance SAHAM Assurance change de nom et devient Sanlam Madagascar. Un rebranding en pleine crise qui démontre que le secteur des assurances se porte bien et que les grandes marques affichent toujours une bonne santé.

Groupe de référence. Sanlam Group figure justement parmi ces compagnies d'assurance qui ont su s'adapter à la crise sanitaire pour se maintenir et se développer. « Saham Group a enregistré une croissance de 20% sur l'année 2020 » a précisé, hier, Christel Chesne Directeur Général de Sanlam Madagascar, lors d'une conférence de presse de présentation de ce rebranding. Un changement de nom qui fait suite à l'opération d'acquisition par Sanlam Group de la totalité du capital de Saham Finances. En somme, la désormais ex-Saham Madagascar rejoint un grand groupe de référence pour mieux marquer ses assises dans le milieu des assurances à Madagascar. « L'installation de Sanlam à Madagascar est le fruit d'une vision stratégique globale du groupe, basée sur l'installation d'une marque unique, forte et qui gagne la confiance à travers le continent ». En effet, le groupe Sanlam Pan Africa est connu pour être un leader panafricain des services financiers et l'un des premiers groupes d'assurance en Afrique. Sanlam Pan Africa est notamment le premier assureur « Non-Vie » au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Mali ainsi qu'au Togo. Le groupe est également le premier assureur des particuliers en Angola.

Expériences. À travers ce rebranding, Sanlam Madagascar va mettre au profit de ses clients les expériences d'un groupe continental. « La compagnie entend aujourd'hui capitaliser sur les synergies-groupes ainsi que l'expérience séculaire de son actionnaire de référence pour introduire des produits innovants, répondant à la demande croissante d'une clientèle de plus en plus exigeante ». Sur ce point, Sanlam Madagascar met sur le marché de nouveaux produits pour les particuliers, comme l'assurance hospitalisation et la responsabilité civile scolaire. On rappelle que Sanlam Madagascar est née en 2005 sous le nom de Colina Madagascar, laquelle a été la première société d'assurance privée à obtenir un agrément pour pratiquer toutes les branches d'assurance sans exception. En 2012, Saham Group rachète Colina et la compagnie était alors rebaptisée Saham Assurance Madagascar, rachetée par la suite par Sanlam Pan Africa, d'où le nom actuel de Sanlam Madagascar. Une compagnie qui « ambitionne aujourd'hui de se hisser au rang de leader sur le marché local et conforter son positionnement en tant que partenaire de référence pour toutes les parties prenantes » a affirmé Christel Chesne.