Madagascar: Art de vivre - La « pervenche de Madagascar » en sauveuse du monde

La pandémie a remis au premier plan les remèdes utilisés dans la médecine traditionnelle ; parmi les plantes les plus méconnues mais une des plus réputées : la pervenche de Madagascar. Comme son nom l'indique, elle est endémique de la Grande Île. Avec les échanges entre les peuples, elle a été exportée et plantée dans d'autres pays et d'autres continents.

Pour les spécialistes, la pervenche de Madagascar possède des vertus anticancéreuses, purgatives, antidiabétiques et hypotenseurs. De son nom scientifique, « Catharanthus roseus », la plante a été utilisée à Madagascar depuis des générations. Comme l'utilisation des plantes dans le soin des maladies appartient pleinement à la culture et l'identité malgache, elle est encore utilisée aujourd'hui.

Il faut savoir que, dans la médecine conventionnelle, pour obtenir 3 grammes de principe actif de cette plante : la vincristine, trois tonnes de feuilles sont nécessaires. Chez les Malgaches, la pervenche de Madagascar est souvent utilisée en tisane. Par ailleurs, actuellement en Europe, la population commence à se tourner de plus en plus vers la médecine des plantes et les remèdes de grand-mère.

Depuis 1920 à l'étranger, elle fait l'objet d'études approfondies dans les laboratoires, alors qu'auparavant, elle n'était utilisée que pour la décoration. Cette fleur délicate conforte Madagascar dans son image d'île sanctuaire, que ce soit pour sa faune que pour sa flore.