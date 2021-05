Madagascar: Concert en ligne - Bodo, Inah, Rija et Mahery sur "Zara Aina"

Bodo, Inah, Rija Ramanantoanina et Mahery livreront un concert en ligne sur la page "Zara Aina Association" et la chaîne Youtube « Kal'Tao Malagasy » à 20 heures, dimanche 30 mai prochain.

Le live est en partenariat avec Tap Tap Send, l'Association Zara Aina et Divine Madagascar. À cette occasion, une collecte de fonds, dont l'objectif est d'aider les enfants malades, les femmes seules, démunies et handicapées de Tuléar, sera organisée. Pour porter secours aux démunis de ces contrées, l'association a pour but essentiel la recherche et la découverte de personnes profondément meurtries et enfants en souffrance afin de les aider à accéder à une vie meilleure et à l'autonomie.

Ce live est également une occasion de voir ces quatre grosses pointures, cela fait longtemps que leurs convaincus n'avaient pas entendu leur idoles. Le slow, le jazz et le soul seront au rendez-vous.