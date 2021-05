Madagascar: Nécessité d'une opération « Survie » pour le sud

Tous les organismes internationaux le disaient et le répétaient à l'envi depuis la fin de l'année dernière. Une catastrophe humanitaire allait se produire dans le sud à partir du mois d'avril.

Les besoins d'aides avaient été chiffrés dès novembre 2020. L'UNICEF et le PAM parlaient d'un besoin estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars voire d'une centaine pour sauver les populations victimes de malnutrition et de famine. Le président de la République a fait des descentes spectaculaires sur le terrain, pourtant l'envoi médiatisé des aides n'a pas réussi à résoudre le problème. Le reportage de France 24 qui montrait l'ampleur du désastre humanitaire a mis en lumière la faillite de toutes les politiques qui ont été appliquées pour développer cette région déshéritée. Le Premier ministre a donc décidé de ne plus tergiverser et de s'attaquer sérieusement à ce "kere", en organisant une réunion de crise à laquelle il a convié tous les bailleurs de fonds.

Nécessité d'une opération « Survie » pour le sud

Le Chef du gouvernement a dit en substance qu'il fallait apporter des solutions pérennes pour le sud et mettre en place des projets à long terme. Les sujets évoqués sont toujours les mêmes : ceux de l'eau, de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Mais si cette prise de conscience, qui est sincère, se fait sur le fond d'une catastrophe humanitaire qui doit être résolue maintenant. Les alertes lancées par les organismes internationaux n'ont amené que des réactions sporadiques de l'État.

Des actions ont été menées, mais elles ont été insuffisantes. Le désastre est là et le chiffre avancé des personnes victimes de la famine est effarant. Plus d'un million d'individus sont en danger de mort. De nombreux enfants vont être malnutris. C'est une opération d'envergure qui doit être menée dans l'immédiat. C'est pour cela que la mobilisation des bailleurs de fonds est impérative. Des contributions avaient déjà été faites par des donateurs , mais c'est un « live aid » qui doit être organisé pour la survie de la population du sud de la Grande-île. Et après on verra si les bonnes résolutions annoncées par le Premier ministre se concrétiseront.