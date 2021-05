Algérie: Sofiane Djilali - Les élites doivent assumer leur responsabilité dans le processus de changement

Guelma — Le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali a appelé, mercredi à Guelma, les élites à se "mobiliser et à assumer leur responsabilité dans le processus de changement".

M.Djilali s'exprimait lors de rencontres de proximité, animées dans plusieurs communes de la wilaya, dans le cadre de la campagne électorale pour les prochaines législatives.

Lors de sa rencontre avec les citoyens de la commune de Oued Cheham (70 km à l'Est de Guelma), M. Djilali a indiqué que "tous les villages, communes et wilayas du pays regorgent de compétences de haut niveau de formation et de conscience mais lorsqu'on leur demande de constituer une liste électorale, de prendre les choses en main et de créer le changement, ils refusent".

Le même responsable politique a ainsi exprimé le souhait de voir sa formation politique "attirer les compétences" lors des échéances électorales pour leur permettre d'accéder aux postes de responsabilité, considérant que les prochaines législatives constituaient "un premier pas et un début effectif pour le processus de changement".

Et d'ajouter: "l'Algérie se dirige, dans une prochaine phase et après les législatives, vers un autre rendez-vous électoral important pour la constitution d'une base solide pour l'édification de l'Etat, en l'occurrence les élections locales pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilaya et communales".

Il a invité, dans ce contexte, les compétences, notamment jeunes, à s'organiser et intégrer avec force ces assemblées afin de "mettre fin aux maux relatifs à la gestion" et à "la réforme de l'Etat".

Le président de Jil Jadid s'est rendu également dans la commune Dahouara et a écouté les préoccupations de ses habitants vivant de petites activités agricoles et auxquels il a notamment affirmé que le programme de son parti vise la "réforme du système économique dans tous les domaines, dont l'agriculture, les services et l'artisanat".

Il a aussi rencontré les habitants des communes de Tamlouka et Oued Zenati appelés, selon lui, à "ne pas se laisser prendre au piège du désespoir", les exhortant à "s'armer d'optimisme et de détermination pour affronter toutes les difficultés".

M.Djilali a invité, enfin, les citoyens à participer en force aux prochaines élections législatives et à donner leur voix aux candidats des listes de son parti qui rassemblent, dit-il, des "compétences animées par de sincères intentions de servir le pays".