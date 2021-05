Algérie: Le RND appelle à une "alliance autour de l'emblème national"

Setif — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé mercredi depuis Sétif, que sa formation politique ne sollicite pas d'alliances partisanes, mais appelle à une 'alliance autour de l'emblème national".

"Le RND ne sollicite pas des alliances partisanes, mais appelle à une alliance autour de l'emblème national, des principes fondamentaux de la République et des constantes nationales", a indiqué M. Zitouni lors d'un meeting populaire, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain.

Il a souligné, dans ce sens, l'impératif de "hisser le débat politique à la hauteur des défis", ajoutant: "nous devons ériger un rempart pour protéger le pays, ses richesses, notre Révolution, notre religion, notre langue, notre identité et notre unité nationale des menaces environnantes".

M.Zitouni a relevé, dans ce contexte, l'importance de "proposer des programmes de développement pour sortir le pays de la crise économique qu'il traverse".

Il a relevé, à cet effet, l'importance de "construire un front interne et un système économique solide", assurant que le RND dispose d'"un programme économique et des idées riches qu'il œuvrera à présenter au cours de cette campagne électorale, contrairement à l'ancien RND".

Par ailleurs, il a souligné la "nécessité de saisir les opportunités qu'offre le secteur privé en matière d'embauche pour alléger la pression exercée sur la fonction publique qui ne peut satisfaire toutes les demandes d'emploi", appelant à encourager l'entrepreneuriat et l'esprit d'initiative tout en soutenant les entreprises des secteurs privé et public.

Pour M. Zitouni, "l'émergence de l'entrepreneuriat et des initiatives ne peut se concrétiser qu'à travers la réunion des conditions nécessaires", telles que l'élimination de la bureaucratie et la mise en place de mécanismes efficaces et transparents pour le financement des investissements, notamment dans le secteur privé, et la nécessité de parvenir à des formules de financement flexibles.

Le SG du RND a également estimé que "le système de formation professionnelle ne répond pas aux besoins du marché du travail", appelant à "une coordination entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi et à la révision du système éducatif, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique pour garantir le décollage économique souhaité".

Il a en outre, exhorté les candidats de son parti pour décrocher des sièges dans la prochaine Assemblée populaire nationale à œuvrer, en cas de réussite, à consacrer le projet de société, dans le cadre des orientations du "nouveau" RND.

Au terme de son allocution, il a appelé les militants de son parti et les citoyens à participer "massivement" aux élections le 12 juin prochain.