Burkina Faso: Insécurité au Centre-Nord - Des enfants qui se faisaient passer pour des terroristes

Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Centre-Nord, dirigé par le commissaire de police Aboubacar B. Tiétiembou, a présenté aux hommes de médias un groupe d'enfants, dont un mineur de 10 ans, qui se faisaient passer pour des « terroristes » à Daouirba, village de la commune rurale de Tougouri dans la province du Namentenga, région du Centre-Nord. C'était dans la matinée du mercredi 26 mai 2021 à Kaya.

Le chef du SRPJ de Kaya, le commissaire de police Aboubacar B. Tiétiembou, était le principal animateur de cette conférence de presse. Il était, pour l'occasion, entouré de son adjoint, le commissaire de police André K. Ouédraogo, et du sous-lieutenant de police Youssoufou Ouédraogo. Dans sa déclaration liminaire, il a, en guise d'introduction, rappelé que la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme constitue l'un des axes prioritaires de la politique du gouvernement du Burkina Faso. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, le ministère de la Sécurité ne cesse de déployer quotidiennement des efforts pour permettre aux forces de défense et de sécurité de venir à bout de ce fléau qui endeuille des familles, entraîne des déplacements internes de milliers de personnes et sape les efforts de développement économique du pays. S'inscrivant dans cette dynamique, a expliqué Aboubacar Tiétiembou, les services de la police s'évertuent jour et nuit à mettre fin à tout comportement ou agissement qui trouble la quiétude des honnêtes citoyens. « Ainsi donc, le service régional de la police judiciaire de Kaya, en collaboration avec le commissariat de police du district de Tougouri, a pu mettre la main sur un groupe d'enfants qui s'adonnent à des actes d'intimidation à caractère terroriste, envers des enseignants dans leurs circonscriptions éducatives », a-t-il précisé.

Les faits se sont déroulés le 19 mai 2021

Selon le récit du conférencier, les services de la police ont été informés par une personne digne de foi, qui a souhaité garder l'anonymat, de ce qu'un individu non identifié aurait menacé par appel téléphonique une institutrice de l'école primaire publique de Daouirba, village situé à 12 kilomètres de Tougouri-centre. L'individu en question aurait intimé aux enseignants d'arrêter les cours et de quitter ledit village sous peine d'être massacrés dans les 72 heures qui suivaient par une attaque djihadiste de son groupe, déjà auteur d'une attaque la veille dans la commune de Pissila.

Il a précisé à son interlocutrice que le village serait visité dès le retour de leurs chefs qui se sont rendus à Ouagadougou pour se ravitailler en munitions. « Cette menace a créé une panique généralisée dans ce village et ses environnants », a souligné Aboubacar Tiétiembou. Informé des faits, le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya a recommandé l'ouverture d'une enquête afin de rechercher et d'identifier le ou les auteurs de ces actes d'intimidation à caractère terroriste. C'est ainsi que, le 20 mai 2021, grâce à la promptitude du commissariat de police de Tougouri, le détenteur du numéro incriminé, qui est un enfant de 14 ans, a été interpellé à Daouirba avec trois autres garçons, âgés de 10, 14 et 25 ans. Conduits tous au SRPJ de Kaya pour la suite de l'enquête, le présumé auteur a déclaré dans un premier temps aux flics qu'un des complices est un élève de la classe du CE1 de l'école primaire de Daouirba. Ce dernier, a-t-il précisé, ne voulant plus poursuivre les cours, lui aurait demandé d'intimider les enseignants afin qu'ils abandonnent les classes en lui fournissant le contact téléphonique d'un des enseignants. Au dire du chef du SRPJ, le présumé auteur a, suite aux investigations poussées, fini par avouer que c'est sur son initiative personnelle qu'il a posé l'acte dans le sens de s'amuser, dit-il. Après son forfait, celui-ci s'est fait le plaisir d'observer la population en débandade dans le marché du village en pleine ébullition. A noter que le présumé auteur des faits est un orphelin de père déjà connu par les services de la police pour des cas de vol.

Les parents sont invités à s'investir dans l'éducation de leurs enfants

Selon Aboubacar Tiétiembou, tous les membres du groupe seront conduits devant le Procureur du Faso près le TGI de Kaya pour la suite judiciaire à donner. Le conférencier a saisi l'occasion pour inviter la population à éviter à tout coup la panique, car au-delà de l'œuvre des terroristes, il ya des individus mal intentionnés qui s'adonnent à ces genres de pratiques qui concourent malheureusement à l'atteinte des objectifs des terroristes. Il n'a pas manqué d'inviter les parents d'enfants à s'investir dans l'éducation de leurs rejetons afin que ces derniers ne se livrent pas à des actes aux conséquences dangereuses.