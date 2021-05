Sénégal: Les organisateurs du Conseil présidentiel sur la pêche invités à associer toutes les parties prenantes dans le processus

Le secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale (ADEPA), le sénégalais Moussa Mbengue, a invité mardi dernier les organisateurs du prochain Conseil présidentiel sur la pêche à associer l'ensemble des parties prenantes dans tout le processus.

"Nous invitons ceux qui ont en charge l'organisation du Conseil présidentiel sur la pêche d'associer toutes les catégories d'acteurs et autres parties prenantes, de la conception au déroulement. Parce que personne ne connaît mieux que ceux qui en vivent, particulièrement les personnes dont le travail ou la vie dépend de ce secteur", a-t-il lancé.

Selon M. Mbengue qui salue cette initiative du président Macky Sall, ce Conseil présidentiel arrive dans un contexte où le secteur des pêches est confronté à une crise des ressources halieutiques à laquelle vient s'ajouter une crise sociale.

"Les ressources halieutiques se raréfient de plus en plus et que les principaux usagers des pêches arrivent difficilement à tirer leur épingle du jeu. Ce Conseil présidentiel nous donnerait l'occasion, de façon très inclusive et très participative, de procéder à un diagnostic stratégique sans complaisance qui déboucherait sur des orientations", a estimé Moussa Mbengue.

Il s'exprimait lors de l'ouverture, à Saly-Portudal, sur la Petite-Côte sénégalaise, de la première réunion de coordination du bureau exécutif de la Plateforme des acteurs non étatique pêche artisanale et aquaculture en Afrique de l'Ouest (PANEPAO/WANSAFA) dont il est le secrétaire général et couvre les quinze pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Mauritanie.

Cette réunion régionale de coordination permet, selon M. Mbengue, d'évaluer le chemin déjà parcouru depuis 2018, date de sa création, à Abuja, au Nigeria, d'identifier les contraintes et de décliner des mesures correctives.

Les délégués des sept plateformes nationales qui prennent part à cette rencontre vont travailler à la mise à jour du plan d'actions initiale qui a été validé par la CEDEAO.

Pour rappel, la CEDEAO, le Fonds des Nations-Unies pour l'agriculture et l'alimentation) FAO) et l'Union européenne (UE) ont aidé à la mise sur pieds de cette plateforme.